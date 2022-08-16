بوتين: واشنطن تثير الأزمات كما تفعل حاليا فى تايوان

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الأوضاع فى كييف، قائلا إن "العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تهدف إلى حماية روسيا ومواطنى دونباس"، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فتيل النزاعات فى آسيا وإفريقيا.





وتابع بوتين بالقول خلال انطلاق مؤتمر موسكو للأمن الدولى، إن "واشنطن تدخلت فى شؤوننا الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم"، مضيفا أن واشنطن تثير الأزمات وتقوم بتنظيم انقلابات وحروب أهلية كما تفعل حاليا فى تايوان. وأشار الرئيس الروسى إلى أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان تعكس عدم احترام واشنطن لسيادة الدول، مضيفا أن روسيا والصين تحافظان على سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية ولا تخضعان للضغوط الخارجية، كما أن القانون الدولى يسمح بالتصدى للتهديدات. وتابع بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأن الغرب يحاول نشر الفقر وتصدير الأزمات للدول الأخرى، مضيفا أن مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل، فالنظام العالمى أحادى القطب أصبح فى طى النسيان. كما أكد أن عالما متعدد الأقطاب يفتح المجال للتصدى لكل التحديات والنزاعات والإرهاب.

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