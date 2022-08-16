مقتل 9 أشخاص فى قصف أوكرانى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة - فى بيان- أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضى دونيتسك، بمقتل تسعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح نتيجة انفجار لغم من طراز (ليبستوك)".
وكان مقر الدفاع الإقليمى بدونيتسك قد أفاد أمس - بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء القصف الأوكرانى خلال الساعات الماضية.
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