الجيش الصينى: زيارة وفد الكونجرس إلى تايوان تظهر حقيقة واشنطن

جدة - نرمين السيد - اعتبرت الصين، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وفد أعضاء الكونجرس الأمريكى، بقيادة السيناتور إد ماركى، أول أمس الأحد، إلى منطقة تايوان الصينية، تظهر الوجه الحقيقى للولايات المتحدة كمفسد ومخرب للسلام والاستقرار.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الزيارة تشكل خرقًا صارخًا لمبدأ "صين واحدة"، والبنود الواردة فى البيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن، وانتهاكا لسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، كما أنها ترسل رسالة خاطئة إلى القوى الانفصالية فى تايوان.

وأضاف وو تشيان، إن دوريات الاستعداد القتالى المشتركة متعددة الوحدات فى قيادة القسم الشرقى التابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى والتدريبات القتالية الحقيقية فى المياه والمجال الجوى حول جزيرة تايوان هى تدابير مضادة حازمة، ورادع قوى للاستفزاز المتمثل فى التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان.

ووجه المتحدث الصينى تحذيرات لواشنطن وسلطة الحزب التقدمى الديمقراطى فى تايوان، مشددًا على أن استخدام تايوان لاحتواء الصين محكوم عليه بالفشل، لافتًا إلى أن "التماس الدعم الأمريكى للسعى إلى الاستقلال يؤدى فقط إلى تدمير الذات، كما أن أى محاولات أو أنشطة تتعارض مع التوجه التاريخى ومع إرادة كل أفراد الشعب الصينى وتسعى لوقف عملية إعادة توحيد الصين ستنتهى بالفشل".

كما أكد وو تشيان، أن جيش التحرير الشعبى سيواصل تعزيز تدريباته واستعداده للحرب والدفاع بحزم عن سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها وإحباط أى محاولات لانفصال تايوان وللتدخل الخارجى.