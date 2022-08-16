متى موعد اختبارات كفايات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية 1444

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عمر شويل - جدة لا يتوقف التساؤل بشأن ميعاد اختبارات كفايات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية لعام 1444هـ – 2022م، حيث أن اختبار الرخصة المهنية هو أحد الاختبارات المقدمة من قبّل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والتي بحصولها يكون الشخص مؤهل لمزاولة مهنة التعليم والتدريس ويحق له التقديم في أي قطاع تعليمي والتدرّب فيه لمزاولة المهنة سواء كان القطاع خاص أو حكومي أو حتى المدارس الأهلية السعودية.
ميعاد اختبارات كفايات المعلمين لعام 1444هـ – 2022م
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد أداء اختبارات كفاية المعلمين للحصول على الرخصة المهنية للعام الجاري 2022م – 1444هـ، حيث أنه وفقًا لجدول الاختبارات الخاصة بكفاية المعلمين الزمني فكان آخر اختبار تم أدائه وكان في يوم السادس من شهر فبراير 2022م ولم يتم الكشف عن ميعاد الاختبارات الجديدة.
شروط القبول في اختبارات كفايات المعلمين للرخصة المهنية
هناك بعض الشروط والمعايير التي من خلالها يتم تحديد إذا كان الشخص المتقدم على الاختبارات يستحق أن يقدم فيها ويتم قبوله أم لا ويجب أن تكون جميعها متوفرة في الشخص المتقدم والشروط هي كالآتي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم على الاختبارات حاصلًا على أي مؤهل من المؤهلات التالية (البكالوريوس – الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه).
- كما يجب أن يكون مستوفي لكل شروط سنوات الخبرة التي تحدد مستوى الرخصة المهنية الخاصة بكل متقدم من المتقدمين وهو من أهم شروط القبول.
- يشترط أن يتجاوز الشخص المتقدم على الاختبارات اختبار الرخصة المهنية بتخصص قسيمة التربوي العام بإحراز حد الدرجات المحددة الأدنى لكل مستوى من المستويات.
- يتم رفض طلب إصدار الرخصة المهنية في غصون سنة كاملة (12 شهر) بعد أن تظهر نتائج الاختبارات التي قمت بإجرائها بعد أن أعلنت الهيئة عن ميعادها.
- يتم منع منحك فرصة الرخصة في حالة أن يمر على ظهور النتائج أكثر من عام لأن الحد الأدنى 12 سنة ويتم بعدها انتهاء فرصتك ويجب عليك تقديم أداء الاختبارات مرة أخرى واجتيازها حتى يتم قبول الطلب والحصول على الرخصة.
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