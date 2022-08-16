نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد اختبارات كفايات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يتوقف التساؤل بشأن ميعاد اختبارات كفايات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية لعام 1444هـ – 2022م، حيث أن اختبار الرخصة المهنية هو أحد الاختبارات المقدمة من قبّل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والتي بحصولها يكون الشخص مؤهل لمزاولة مهنة التعليم والتدريس ويحق له التقديم في أي قطاع تعليمي والتدرّب فيه لمزاولة المهنة سواء كان القطاع خاص أو حكومي أو حتى المدارس الأهلية السعودية.

ميعاد اختبارات كفايات المعلمين لعام 1444هـ – 2022م

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد أداء اختبارات كفاية المعلمين للحصول على الرخصة المهنية للعام الجاري 2022م – 1444هـ، حيث أنه وفقًا لجدول الاختبارات الخاصة بكفاية المعلمين الزمني فكان آخر اختبار تم أدائه وكان في يوم السادس من شهر فبراير 2022م ولم يتم الكشف عن ميعاد الاختبارات الجديدة.

شروط القبول في اختبارات كفايات المعلمين للرخصة المهنية

هناك بعض الشروط والمعايير التي من خلالها يتم تحديد إذا كان الشخص المتقدم على الاختبارات يستحق أن يقدم فيها ويتم قبوله أم لا ويجب أن تكون جميعها متوفرة في الشخص المتقدم والشروط هي كالآتي:-