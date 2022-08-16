الرئيس الأوكرانى يوجه تحذيرا لأوروبا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، من أن أوروبا بأسرها ستكون مهددة إذا وقعت "كارثة" فى زابوريجيا، المحطة النووية الواقعة فى جنوب بلاده والخاضعة لسيطرة القوات الروسية.





وقال زيلينسكى إن "روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابوريجيا للطاقة النووية وفى محيطها. القصف الاستفزازى لأراضى محطة الطاقة النووية يتواصل.. القوات الروسية تخفى ذخيرة وأعتدة داخل منشآت المحطة نفسها. عمليا، فإن المحطة مفخخة".

وأضاف "يمكن لأى حادث إشعاعى فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية أن يضرب دول الاتحاد الأوروبى وجورجيا ودولا فى مناطق أبعد. الأمر يتوقف على اتجاه الرياح وشدتها".

وحذر الرئيس الأوكرانى من أنه "إذا أدت تصرفات روسيا إلى كارثة، فإن العواقب قد تطال من يلتزمون الصمت حاليا".

وناشد زيلينسكى المجتمع الدولى فرض عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدم الاستسلام للابتزاز النووى، وقال إنه يجب على القوات الروسية أن تنسحب فورا ومن دون أى شرط من المحطة والمناطق المحيطة بها.

وسقطت زابوريجيا، المحطة النووية الأكبر فى أوروبا بأسرها، فى مطلع مارس فى أيدى القوات الروسية. وفى نهاية يوليو تعرضت المحطة لعمليات قصف تبادل الطرفان المسؤولية عنها.

وأثار هذا القصف الخشية من وقوع كارثة نووية ودفع مجلس الأمن الدولى إلى عقد اجتماع حول هذه المسألة الأسبوع الماضى.