انفجار مخزن للذخيرة شمال شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدفاع الروسية - فى بيان لها، أن الحريق أسفر عن انفجار الذخيرة المخزنة فى الموقع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات خطيرة، مؤكدة أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

وقال رئيس إدارة مايسكويه، نيكولاى كاربيتس، إنه بعد انفجار الذخيرة الذى وقع فى مستودع قريب حوالى الساعة 6 صباحا، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا أنه تم إجلاء نحو ألفى شخص حتى الوقت الحالى.

وكانت سلسلة انفجارات وقعت الأسبوع الماضى، فى منطقة مطار ساكى العسكرى أرجعتها وزارة الدفاع الروسية إلى انفجار ذخائر جوية تسببت فى هزات عنيفة عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا فى شبه جزيرة القرم.