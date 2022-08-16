العالم اليوم - "بيركشاير هاثاوي" تتخارج من استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - ضاعفت شركة "بيركشاير هاثاوي"، والتي يديرها الملياردير الأميركي وارن بافيت، من حصتها في شركة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، "ألاي فينانشيال"، بثلاثة مرات، بينما تخارجت من استثمارات بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار في شركة أخرى.

وذكرت "بيركشاير هاثاوي"، أمس الاثنين، في بيان يوضح استثماراتها في الأسهم المدرجة بالولايات المتحدة اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، أنها تخارجت من استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار في شركة "فيريزون كوميونيكيشنز"، كما أنها لم تعد تمتلك شركة "رويالتي فراما"، والتي تشتري حقوق ملكية الأدوية.

وزادت "بيركشاير" من توقعاتها بأن تستحوذ شركة "مايكروسوفت" على شركة صناعة الألعاب "أكتيفيشن بليزرد".

ويعمل العديد من المستثمرين على تقليد ما تقوم به شركة "بيركشاير"، إذ عادة ما يقوم وارن بافيت بشراء أسهم محددة، في استثمارات قد يراها المياردير ناجحة.

وهدأت "بيركشاير" من عمليات شراء الأسهم في الربع الثاني مع انخفاض سوق الأسهم الأميركية، إذ اشترت أسهما بقيمة 6.2 مليار دولار، في الربع الثاني، مقابل بيع ما قيمته 2.3 مليار دولار من الأسهم.

في المقابل، اشترت الشركة ما قيمته 51.1 مليار دولار من الأسهم في الربع الأول، وباعت أسهمًا بقيمة 9.7 مليار دولار.

وبنهاية شهر يونيو، كانت الشركة تمتلك محفظة من الأسهم بقيمة 327.7 مليار دولار، تصدرتها استثمارات بقيمة125.1 مليار دولار في أسهم شركة "أبل".

كما استثمرت الشركة أكثر من 33 مليار دولار في شركتين للنفط وهما "شيفرون كورب" و أوكسدينتال بتروليوم كورب"، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد الأزمة الأوكرانية.