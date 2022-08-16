العالم اليوم - احتياطيات فنزويلا من الذهب تهبط لأدنى مستوى منذ نصف قرن

انتم الان تتابعون خبر احتياطيات فنزويلا من الذهب تهبط لأدنى مستوى منذ نصف قرن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:19 صباحاً - باع البنك المركزي في فنزويلا 6 أطنان من الذهب بحلول يونيو 2022، حسبما أظهرت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العام التي نشرتها وسيلة إعلام محلية الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كمية سبائك الذهب في أقبية البنك في نهاية النصف الأول من العام بلغت ما يعادل 73 طنا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما.

وفي النصف الثاني من 2021، كان لدى البنك المركزي حوالي 79 طنا في أقبيته.

وبلغت قيمة احتياطيات الذهب في نهاية يونيو هذا العام 4.329 مليار دولار، وهو ما يقل بمقدار 231 مليون دولار عن ديسمبر 2021 عندما بلغت 4.56 مليار دولار.

ولم يقدم البنك المركزي الفنزويلي تفاصيل بشأن أسباب الهبوط في أصوله ولم يرد على الفور على طلب للتعقيب.