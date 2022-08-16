نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منذ بداية الهدنة : 31 رحلة بين عمّان وصنعاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:06 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبرغ أنه جرى تسيير 31 رحلة ذهاب وإياب من العاصمة اليمنية صنعاء إلى مطار الملكة علياء في عمّان منذ بدء الهدنة.

وبيّن غروندبرغ خلال إحاطته الشهرية، أمام مجلس الأمن، الإثنين، أن الرحلات بين عمّان وصنعاء أقلت نحو 15 ألف مسافر، مشيرا إلى ما وصفه “الدعم الاستثنائي المقدم من الأردن”.

ونوه بأن الرحلات زادت خلال الفترة الماضية لتصبح 3 رحلات أسبوعية بعد أن كان رحلتان ما بين صنعاء وعمان.

كما بين غروندبرغ بأنه ومنذ بدء الهدنة، أجيز دخول 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية.

وحول فتح الطرقات، قال “قدّمنا إلى الأطراف عدة مقترحات حول مجموعات مختلفة من الطرق وخيارات تسلسل فتحها، ومن المؤسف أنَّه على الرغم من هذه الجهود، لم يُحرَز أي تقدم في فتح الطرق حتى الآن.”

وصرّح بأن فتح طرق في تعز ومحافظات الأخرى لا يزال في طليعة جهودهـ كما سلط الضوء أيضاً على الوقت الذي بذله مكتبه على جانبي جبهة تعز للتحاور مع السلطات المحلية والوسطاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع “خلال مناقشاتي مع الأطراف كان هناك تأكيد مستمر، لأهمية البناء على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية والمضي قدماً نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية.”