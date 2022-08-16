نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 سعر الذهب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة بشكل يومي ويرغبون في معرفة اخر تطورات أسعار الذهب في السعودية، وشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف في سعر الجرام بعد استقرار طوال الفترة الأخيرة وفي السطور التالية نوفر لكم جدول يحتوي علي كافة أسعار عيارات الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-8-2022

نقدم لكم تحديث يومي لـ أسعار الذهب في السعودية ونوفر لكم سعر جرام الذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وسعر اوقية الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 عيار 24 نحو 215.28 ريال وبالدولار 57.33 دولار.

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 22 نحو 197.34 ريال ويعادل 52.55 دولار امريكي.

حقق سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء عيار 21 نحو 188.37 ريال ويعادل نحو 50.16 دولار امريكي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 18 سجل نحو 161.46 ريال وبالدولار نحو 43.00 دولار.

كم سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 14 الثلاثاء 16 أغسطس سجل نحو 125.58 ريال وبالدولار بلغ 33.44 دولار امريكي.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 12 سجل نحو 107.64 ريال ويعادل 28.66 دولار امريكي.

أسعار اوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 سجلت نحو 6,695 ريال وبالدولار نحو 1,783 دولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بذلك نكون قد وفرنا لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 والتي شهدت ارتفاع طفيف جداً عن الفترة الماضية حيث سجلت أسعار الذهب في تعاملات أمس الاثنين نحو 214.94 ريال لعيار 24 وسجل عيار 21 أمس نحو 188.08 ريال ومن المتوقع ان تستمر أسعار الذهب كما هي علية وتظل في حالة من الثبات والاستقرار في الفترة داخل السوق السعودي.

يمكنك شراء كيلو الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بسعر 215,278 ريال ويعادل بالدولار الأمريكي نحو 57,328 دولار وهو اخر تحديث متوفرة حاليا لـ سعر كيلو الذهب.