أوكرانيا توجه دعوة إلى العالم بعد قصف روسى بالقرب من محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، تبادل مسؤولون من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن المسؤول عن الهجمات بالقرب من محطة زابوريجيا النووية فى جنوب أوكرانيا.

حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الجنود الروس من أنهم إذا هاجموا الموقع فى مدينة إنيرهودار التى تسيطر عليها روسيا الآن، أو استخدموه كقاعدة لإطلاق النار منه، فسيصبحون "هدفًا خاصًا".

ودعا فى خطاب فى وقت متأخر من مساء الاثنين، إلى فرض عقوبات جديدة على القطاع النووى الروسى، فائلًا: "إذا حدثت كارثة من خلال تصرفات روسيا، فإن العواقب قد تلحق الضرر بأولئك الذين يلتزمون الصمت فى الوقت الحالى".

"إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعنى أن العالم قد خسر".

حرب روسيا وأوكرانيا

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كارثة إذا لم يتوقف القتال.

وقال فلاديمير روجوف، المسؤول الروسى فى إنيرودار، يوم الاثنين، إن حوالى 25 ضربة مدفعية ثقيلة من مدافع "هاوتزر M777" أمريكية الصنع سقطت بالقرب من محطة نووية ومناطق سكنية خلال فترة ساعتين.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن الخدمة الصحفية للإدارة التى عينتها روسيا فى إنيرهودار، إن القوات الأوكرانية فتحت النار، مع انفجارات بالقرب من محطة الكهرباء.

لكن وفقًا لرئيس إدارة منطقة نيكوبول، التى تقع عبر النهر من إنيرهودار ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، كانت القوات الروسية هى التى قصفت المدينة فى محاولة لإظهار أن أوكرانيا كانت تهاجمها.

وكتب أندريه يرماك، رئيس هيئة الأركان الرئاسية الأوكرانية، على تويتر: "يعتقد الروس أنهم يستطيعون إجبار العالم على الامتثال لشروطهم بقصف محطة الطاقة النووية زابوريجيا".

وبحسب تقرير من المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، واصلت القوات الروسية قصف بلدات ومدن - فيليكا كوستريومكا فى الجنوب ومارانيتس - المجاورة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق على الفور من تقارير ساحة المعركة.

وتقول الأمم المتحدة إن لديها القدرة اللوجستية والأمنية لدعم زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا اتفقت كل من روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة يوم الاثنين إن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أجرى مكالمة هاتفية مع جوتيريش لمناقشة شروط التشغيل الآمن للمحطة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "بالتعاون الوثيق مع الوكالة وقيادتها، سنبذل قصارى جهدنا لكى يتواجد اختصاصيو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المحطة ويقدمون تقييماً صادقاً للأعمال المدمرة للجانب الأوكرانى".