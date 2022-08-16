استطلاع: الرئيس البرازيلى السابق سيفوز فى جولة الإعادة

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع جديد للرأى نشر يوم أمس الإثنين، أن الرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتقدم بنسبة 12 نقطة مئوية على رئيس اليمين المتطرف الحالى جاير بولسونارو قبل انتخابات أكتوبر 2022.





وأظهر الاستطلاع أن لولا حصل على 44% من دعم الناخبين مقابل 32% لـ بولسونارو فى الجولة الأولى من جدول الانتخابات فى 2 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه إذا لم يفز أى مرشح بنسبة 50% بالإضافة إلى أحد الأصوات الصالحة، فى جولة الإعادة المتوقعة بينهما فى 30 أكتوبر، فسيتم انتخاب لولا بنسبة 51% من الأصوات مقابل 35% لبولسونارو، بفارق 16 نقطة.

انتخابات الرئاسة فى البرازيل 2022

تنعكس هذه الميزة للرئيس اليسارى السابق فى استطلاعات الرأى الأخرى، التى أظهرت أن السباق الرئاسى الأكثر استقطابًا فى البرازيل منذ عقود يتقلص فى الأسابيع الأخيرة.

انخفض تقدم لولا من 26% فى ديسمبر إلى 18% فى يوليو، وفقًا لشركة Datafolha، وهى شركة استطلاعات رئيسية أخرى، لكن الزعيم اليسارى لا يزال يتقدم بنسبة 20% على بولسونارو إذا واجه الرجلين بعضهما فى جولة الإعادة.

زاد بولسونارو الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للبرازيليين الفقراء، مما قد يؤدى إلى تحسين أعداده. كما ضغط على شركة النفط التى تسيطر عليها الدولة بتروبراس لخفض سعر الوقود، وهو عامل كبير فى زيادة التضخم.