نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لعام 2022، مشيراً إلى أن نسبة النجاح التي سجلها هذا العام مقاربة لنسب نجاح العام الماضي، حيث يمكن التنبؤ بمؤشرات المرحلة الثانية وفقاً لنظيرتها العام السابق.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

سجل تنسيق المرحلة الأولى النسب المئوية التالية من إجمالي مجموع 410:

علمي علوم: 365 درجة فأكثر، لتسجل نسبة 89,02%، حيث سجل 22475 طالب وطالبة.

شعبة علمي رياضة فسجلت 341 درجة فأكثر، لتسجل نسبة درجة فأكثر، لتسجل نسبة 83,17% فأكثر، والتي شملت عدد 15220 طالب وطالبة.

بينما للشعبة الأدبي فسجلت نسبة 264,5درجة فأكثر، لتسجل نسبة 64,51% فأكثر، والتي شملت عدد 80063 طالب وطالبة.

ليصل إجمالي طلاب المرحلة الأولى حوالي 1117758 طالباً وطالبة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة والمسجلة عبر موقع التنسيق وعلى موقع وزارة التعليم العالي، لافتةً إلى تاريخ إعلان بدء المرحلة الثانية لنتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2021- 2022، حيث ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، لتنتهي يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر المقبل، لتستمر لمدة 5 أيام.

وفي سياق متصل أعلن وزير التعليم العالي نتائج تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات لتشمل:

كلية الطب البشري 90,73%، وطب الأسنان نسبة 90,24%.

كلية العلاج الطبيعي 88,54%، والصيدلة 88,53%.

أما عن نسب القبول بالجامعات لشعبة العلمي رياضة شملت:

الهندسة 80% فأقل، ولا تزال هناك أماكن شاغرة للمرحلة الثانية.

ونسب القبول بالجامعات للقسم الأدبي شملت:

الاقتصاد والعلوم السياسية 83,9%، والألسن 80,73%.

بينما كلية الآثار 78,29%، وكلية الفنون الجميلة 67,8%.

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2022

أما عن الكليات المتبقية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول للجامعات شملت:

للشعبة العلمية علوم

كلية الطب البيطري، وكلية العلوم، والتمريض، والجامعة التكنولوجية، علاوةً على كلية الزراعة، والذكاء الاصطناعي.

للشعبة العلمية رياضة

حيث شملت كلية الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة.

أما عن الشعبة الأدبية

أما عن كليات شعبة ادبي كليات التربية والحقوق، والألسن، والإعلام، فضلاً عن كليات الاقتصاد والعلوم السياسية و معهد السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية