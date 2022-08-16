الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين من تايوان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" تأتى العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لـ تايوان فى وقت سابق من هذا الشهر، فى خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة للاستقلال فى الجزيرة.

وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا" إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان الصينى، هسياو بي-كيم، سفير تايوان الفعلى لدى واشنطن، وويلينجتون كو، الأمين العام لمجلس الأمن القومى فى تايوان.

كما عوقب سياسيون من الحزب السياسى الحاكم فى تايوان "الحزب الديمقراطى التقدمى".

وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن من يخضعون للعقوبات لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونج كونج وماكاو، كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالربح فى الصين.

وإضافة إلى السبعة أشخاص، كانت الصين قد عاقبت رئيس مجلس الدولة التايوانى سو تسينج تشانج ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيسة البرلمان يو سى-كون.