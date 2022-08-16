بوتين: محاولات إلغاء روسيا مجرد غباء

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لا طائل من جميع المحاولات الهادفة إلى إلغاء الثقافة الروسية وإلغاء روسيا نفسها، مضيفًا أن أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك لم يتعلموا دروس التاريخ.





وتابع بوتين -خلال كلمة ألقاها فى مجمع "تافريدا" للفنون- أن "كل المحاولات لإلغاء ثقافتنا وإلغاء روسيا عقيمة، وهذه المحاولات مجرد غباء".

وأشار بوتين -حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إلى أن جيل الشباب -القادر على الحلم والعمل- سيواصل تقاليد الثقافة، ويضمن استمرارية الأجيال، موضحًا أن تاريخ روسيا يوضح أن قوة الشعب فى الوحدة.

وعلى صعيد آخر قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى حديثه فى افتتاح المنتدى العسكرى التقنى الدولى للجيش 2022 فى كوبينكا بالقرب من موسكو، إن روسيا مستعدة لتقديم أسلحة لحلفائها وشركائها.

وقبل ذلك، أعرب الرئيس عن امتنانه لـ "صانعى السلاح الروس" على "تجهيز الجيش والبحرية بأسلحة حديثة تعمل على تحقيق النصر، من أجل التطور التكنولوجى والصناعى للبلاد بأكملها"، مشيرًا إلى أن روسيا تؤيد "تنمية واسعة وشاملة للتعاون العسكرى التقنى". وأن الاتحاد الروسى "لديه العديد من الحلفاء والشركاء والأشخاص المتشابهين فى التفكير فى مختلف القارات".

من بين حلفاء روسيا، أدرج بوتين دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. قائلًا إنه نظراً للعلاقات القوية والودية تاريخياً، فإن روسيا مستعدة لتزويدهم "بأحدث أنواع الأسلحة": "من الأسلحة الصغيرة إلى العربات المدرعة والمدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار". موضحًا أن جميع هذه الأسلحة تقريبًا أثبتت فاعليتها فى عمليات قتالية حقيقية أكثر من مرة.

وعن العملية العسكرية فى أوكرانيا: قال بوتين: "جنودنا جنبًا إلى جنب مع مقاتلى دونباس، يؤدون بشرف واجبهم، يقاتلون من أجل روسيا، من أجل حياة سلمية، ويحققون بوضوح كل شيء.. إنهم يحررون أرض دونباس خطوة بخطوة".