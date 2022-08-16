ارتفاع أعداد قتلى انفجار مستودع ألعاب نارية فى أرمينيا إلى هذا العدد

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة أنباء تاس عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها إن رجال الإنقاذ انتشلوا المزيد من الجثث من موقع انفجار مستودع للألعاب النارية فى أرمينيا، مما رفع عدد القتلى من حادث يوم الأحد إلى 15.





وأضافت أن 18 شخصا ما زالوا فى عداد المفقودين منذ أن دمرت انفجارات مستودع فى مركز تجارى فى العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة 62 شخصا على الأقل.

وكانت أعلنت سلطات أرمينيا، الأحد الماضى، وقوع انفجار فى مركز التسوق "سورمالو" بالعاصمة يريفان.

ولا يزال عمال الإنقاذ والمتطوعون يبحثون وسط الألعاب النارية التى لا تزال تنفجر، مستخدمين حفارات لسحب القتلى والمصابين من تحت ألواح من الخرسانة والمعادن الملتوية يوم الأحد.

وأعلن مكتب المدعى العام فى أرمينيا خلال الليل أنه يفتح تحقيقًا فى الانتهاكات المحتملة لـ "لوائح الحرائق" أو القواعد المتعلقة بتخزين المنتجات القابلة للاشتعال.

وزار رئيس الوزراء نيكول باشينيان موقع الانفجار صباح الاثنين، بحسب مكتبه الصحفى.

ووفقًا لوزارة حالات الطوارئ الأرمينية، تم نشر حوالى 350 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ فى الموقع، بالإضافة إلى العديد من الشاحنات وآليات البناء، وتم استخادم خراطيم المياه الطويلة والسلالم لإطفاء النيران.