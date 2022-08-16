نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج توجيهي الاردن عبر www.tawjihi.jo بحسب الاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ التساؤل بشكل كبير في الفترة الأخيرة عن نتائج توجيهي الاردن وقد أكدت بعض المصادر الهامة من وزارة التربية والتعليم أن قد تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة وأن ظهور نتائج الاختبارات أوشكت على الظهور وقد تم تحديد موعد لظهور النتيجة وهو 18 أغسطس 2022 وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج توجيهي الاردن

قد تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردني لعام 2022، حيث بدأت الاختبارات في يوم 17 من شهر يوليو وانتهت في 25 من نفس الشهر، حيث حضر عدد من الطلاب يصل حوالي 80,000 طالب منهم 44,434 طالب في الشعبة الأدبية، و 36,440 طالب في الشعبة العلمية، وقد أوضح وزير التربية والتعليم أن 80% من الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط وكانت الأسئلة واضحة وصريحة أما 20 % فقط كانت في مستوى الطالب الذكي وجاءت من بين السطور، وأكد أيضًا أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية مرتفعة، وعلى الرغم من تأخر ظهور النتائج نسبيًا إلا أنها سوف تظهر في الأيام القادمة وتكون مرضية للكثير، وأكدت أن النتائج سوف تظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويتم الحصول عليها بكل سهولة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردني

يوجد بعض الخطوات التي يتم اتباعها لمعرفة النتيجة الخاصة بك وهذه الخطوات هي كالآتي:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التوجيهي الأردني وذلك من خلال الرابط الخاص بها عبر موقع توجيهي.

اضغط على نتائج التوجيهي التكميلي 2022، أو نتائج الثانوية العامة 2022.

إدخال بعض البيانات المطلوبة الخاصة بك في المكان الخاص بها مثل الاسم ورقم الجلوس.

اضغط على أيقونة عرض النتائج، حيث يتم الانتظار بضعة دقائق وبعدها يتم ظهور النتيجة بكلفة الدرجات.

في الختام تحدثنا عن نتائج توجيهي الأردن وذكرنا بعض الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على النتيجة من على الموقع بكل سهولة، وذكرنا أيضًا الميعاد الذي سوف تظهر فيه النتيجة وفقًا للتصريح الذي تم إصداره من قبل مصد