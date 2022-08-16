نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية قطر عبر وزارة الداخلية وموقع Hukoomi في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن من اليسير الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية قطر، حيث أن هناك وسيلتين يمكنك من خلالهما أن تستعلم بكل سهولة، وبكل أمان، فتتمثل الطريقة الأولى في الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية، أما الطريقة الأخرى فتكون من خلال دخولك للموقع الرسمي التابع لحكومة قطر، وفي النهاية الطريقتين يتمان بشكل إلكتروني، وأنت في مكانك دون أي تعب، فهيا بادروا بالاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية قطر

في يومنا هذا نجد أن الحياة صارت متطورة، وأسرع، وتساعدك بشكل كبير على إنجاز جميع مهامك، وذلك يتيح قدر أكبر من التطور، وهذا من خلال التكنولوجيا، حيث أنها أحد الكنوز التي استطعنا التي تم التوصل إليها، وبالفعل ستدركون حجم منفعتها عندما نذكر لكم طرق الاستعلام، وستجدون أن الأمور بسيطة، وفي نفس الوقت احترافية.

الاستعلام من خلال موقع الحكومة القطرية

في البداية بالطبع ستكون في حاجة إلى الدخول على الموقع الرسمي حكومي – حكومة قطر.

ومن ثم ستجد شاشة ظهر لك فيها بعض الخانات، سوف تقوم في الخانة الأولى بإدخال الرقم الخاص بالطلب.

أما الثانية ستختار منها الجنسية الخاصة بك.

أما الخانة التي تليها عليك أن تكتب الرقم الخاص بجواز السفر التابع لك، وانتبه إلى كتابة الأرقام بشكل صحيح.

وبعدها قم بالنقر على كلمة التنفيذ، وبعدها سيظهر لك الحالة الخاصة بطلبك ما إذا تمت الموافقة عليه، أو رفض أم أنه ما زال تحت النظر، والدراسة.

الاستعلام من خلال بوابة وزارة الخارجية

قم بالولوج إلى البوابة الإلكترونية التابعة لدولة قطر، وستتمكن من الانتقال إليها بشكل مباشر عبر وزارة الداخلية – متابعة موافقة السمات وطباعتها.

أدخل الرقم التابع للطلب الذي أدرجته للحصول على التأشيرة.

بعد ذلك سيظهر لديك عدة اختيارات في النقطة الخاصة بنوع طلبك، وهنا عليم أن تختار زيارة.

انقر على جنسيتك.

انقر على جنسيتك. الخطوة الآتية عليك فيها أن تتأني، وتكتب الرمز الذي سيظهر لك.

وهنا تكون انتهيت انقر فقط على اختيار استعلم.

وستظهر لك كافة المعلومات، والإجراءات التي اتخذت في الطلب المقدم منك.

هل رأيتم أعزائي فكما وضحنا لكم فيما سبق فإن الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية قطرية ليس بهذه الصعوبة، ويمكنكم الآن حتى حجز تذاكر الطيران إلكترونياً.