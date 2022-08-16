جبهة المقاومة فى أفغانستان: مقتل 58 عنصرا من طالبان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "جبهة المقاومة الوطنية" فى أفغانستان، بيانا قالت فيه: إنها قتلت 58 عنصرا من طالبان، وأصابت آخرين بجروح خطيرة فى معسكرات تلخا ومنجهور وعبد الله خيل والشعبة وبيشجور وخسور باريان ومناطق متفرقة بولاية بنجشير.

وفى تغريدة على موقع "تويتر" أضافت المقاومة أنها أسرت 40 من مقاتلى طالبان فى وادى أريزو فى منطقة أنابا بالولاية.

يأتى ذلك تزامنًا مع مع احتفال الحركة بالذكرى السنوية الأولى لوصولها إلى العاصمة كابول وسيطرتها على البلاد.

ولم تصدر طالبان أى تعليق على هذه الأنباء حتى الآن، إلا أن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد، أعلن الاثنين، أن قواته سوف تقمع الجماعات المتمردة تحت جميع الظروف.