العالم اليوم - أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:15 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركت في تدريب على التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها قبالة ساحل هاواي الأسبوع الماضي.

وأضاف البنتاجون في بيان أن التدريبات جرت في الفترة من 8-14 أغسطس، وأظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة إلى التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.

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