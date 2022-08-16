نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الطلب .. خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية وشروط تقديم طلب من وزارة الخارجية السعودية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتمكن الأفراد بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها من قبل الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين لتوفير لهم الوقت والجهد، في السطور التالية نوضح تفاصيل خطوات تقديم طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر موقع التأشيرات الإلكترونية، بالإضافة إلى كيفية تقديم طلب زيارة عائلية، إليكم المزيد من التفاصيل.
خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444
يتم الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب باتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي:
- زيارة رابط موقع التأشيرات الإلكترونية.
- ثم يتم النقر على الاستعلام عن حالة الطلب.
- انقر على رقم الطلب.
- أكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- ثم أكتب الرمز المرئي.
- انقر بعدها عل أيقونة استعلم، لتظهر لك جميع بيانات حالة الطلب.
شروط تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية
للتمكن من تقديم طلب زبارة عائلية بالمملكة العربية السعودية، يجب توفر بعض الشروط، والتي تتمثل في التالي:
- ملء استمارة إلكترونية من موقع وزارة الخارجية السعودية، ومختومة من جهة العمل إلكترونيا.
- ملء جميع البيانات بالاستمارة باللغة العربية.
- يجب أن تكون الإقامة سارية.
- يشترط أن يكون الأفراد المطلوبة زيارتهم من الأقارب الدرجة الأولى.
- صلاحية الإقامة يجب ألا تقل عن 3 شهور.
- تقديم صورة من جواز سفر الزائر، بشرط ألا تقل الصلاحية عن 6 شهور.
- تقديم شهادات ميلاد الأبناء.
- تقديم عقد الزواج.
رسوم زيارة عائلية في السعودية 1444
تحتاج إلى دفع رسوم نظير التقديم على طلب زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية وتأتي رسوم زبارة عائلية في السعودية 1444 على النحو التالي:
- زيارة عائلية مدتها من أسبوعين إلى شهر أو 3 شهور للمرة الأولى تبلغ رسومها 2000 ريال سعودي.
- تبلغ رسوم الزيارة العائلية مدتها 6 شهور 3000 ريال سعودي.
- زيارة عائلية مدتها عام تحتاج لدفع رسوم قدرها 5000 ريال سعودي.
- تبلغ رسوم الزيارة العائلية لمدة سنتين 8000 ريال سعودي.
خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية 1444
يتم التقديم بطلب زيارة عائلية للأقارب من الدرجة الأولى عبر متصفح الإنترنت من خلال اتباع ما يلي:
- الدخول أولًا إلى رابط موقع وزارة الخارجية السعودية إلكترونيًا.
- ثم يتم اختيار منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.
- انقر على أفراد، ثم اضغط على طلب زيارة عائلية.
- انقر على مواطن أو مقيم.
- بعدها اضغط على طلب زيارة عائلية للمواطن أو المقيم.
- ثم اضغط على زر التالي.
- وافق على التعهد، ثم املأ البيانات المطلوبة.
- أدخل رقم تأشيرة الدخول، ثم أكتب تاريخ انتهاء الإقامة.
- انقر على التالي، ثم املأ البيانات المطلوبة، منها العنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- أكتب سبب الزيارة.
- ثم سجل مدة الصلاحية والإقامة.
- أدخل الرمز المرئي لاثبات أنك بشري ولست روبوتًا.
- ثم يتم تسجيل بيانات الأفراد المطلوب زيارتهم من الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد.
- ثم سجل بيانات العمل والجنس وجهة القدوم، والعلاقة الشخصية.
- ثم انقر على حفظ، ثم اضغط على طباعة.
- بعدها على الكفيل بالتوقيع على الطلب إلكترونيًا بإرسال رقم الطلب، والتصديق عليه من الغرفة التجارية.
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