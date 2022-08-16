طريقة عمل بسكويت الكاكاو بأبسط المقادير بخطوات مظبوطة ودايبة دوب وبطعم صحي ولذيذ

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الكاكاو، يعد البسكويت من احلي وألذ الحلوى التي بعشقها الأطفال حيث يتناولونها من وقت لآخر كوجبة مسلية لهم، وتحتوى على قيمة غذائية متكاملة لاحتوائها على البيض والحليب وغيرها من المكملات الغذائية التي تساعد على بناء الجسم، ويوجد أنواع كثيرة من البسكويت منها الفانيليا وجوز الهند و البرتقال والكاكاو، وسوف نقوم بعمل بسكويت الكاكاو بالمنزل بكل سهولة وبساطة. طريقة عمل بسكويت الكاكاو المكونات:- كوب من الزبدة اللينة.

نصف كوب من السكر الناعم البودرة.

نصف كوب من الكاكاو.

صفار بيضة.

فانيليا.

رشه ملح.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

شيكولاتة بيضاء أو داكنة مذابة. خطوات التحضير:- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركه حتى يسخن.

في وعاء متوسط نضع الزبدة مع السكر ونقوم بالخفق بالمضرب اليدوى او الكهربائي حسب المتاح.

نقوم بإضافة صفار البيض مع الفانيليا والكاكاو ونقوم بالخفق مرة أخرى حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات تماماً.

نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر على الخليط السابق ونقوم بالتقليب بالملعقة أو باليد برفق حتى تتكون عجينة لينة ولا نستمر في العجن كثيرا.

نترك عجينة البسكويت في الثلاجة مع تغطيتها لمدة نص ساعة لكي ترتاح.

نقوم بتحضير صوانى الخبز وتدهن أو تغلف بورق الزبدة.

نقوم بفرد عجينة البسكويت بواسطة النشابة على سطح المطبخ ونقوم بتشكيل البسكويت بواسطة قطاعة البسكويت فيمكن تشكيلها على شكل قلب او شكل دائري أو مربعات حسب الرغبة.

ترص قطع البسكويت في الصينية وترص بطريقة متباعدة حتى لا تلتصق ببعضها.

توضع في الفرن الساخن مسبقا لمدة ١٠ دقائق ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

نقوم بتحضير الشيكولاتة وتذاب على على حمام مائي حتى نحصل على شيكولاتة مذابة.

نقوم بغمس قطع البسكويت في الشوكولاتة المذابة وتوضع على شبكة حتى التخلص من بقايا الشيكولاتة.

يعد ذلك يقدم البسكويت في طبق التقديم بجانب الشاي او الكاكاو بالحليب. كرات بسكويت الكاكاو بالمكسرات:- المكونات:- ٢ كوب من البسكويت المطحون.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

مكسرات للتغطية. طريقة التحضير:- نقوم بطحن البسكويت الى بودر ثم نقوم بإضافة الحليب المكثف المحلى ونقوم بالتقليب.

بعد ذلك ناهد قطعة من البسكويت ونقوم بلفها بين اليدين حتى تتكون كرة صغيرة.

ثم نقوم بغمسها في جوز الهند أو المكسرات المجروشة ثم توضع في صينية في الثلاجة لمدة ساعة وتقدم.

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