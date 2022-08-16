نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لشعبة العلمي والكليات المتاحة للمرحلة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي قد انتهوا من أداء جميع الامتحانات وتمكنوا من معرفة النتيجة النهائية وجميع الدرجات التي حصلوا عليها، لذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن تنسيق الثانوية العامة لشعبة العلمي لعام 2022، كما هو معروف أن معدل النجاح هذا العام مرتفع مقارنة بالعام الماضي، وأكد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق شوقي أن هناك العديد من الطلاب سوف يتمكنوا من الالتحاق بالكليات والمعاهد والجامعات، وهنا سوف نعرض لكم جميع المعلومات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة لشعبة العلمي لعام 2022 بعد أن قام عدد كبير من الطلاب بتسجيل الرغبات ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لشعبة العلمي

بدأ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب وطالبات الثانوية العامة في يوم الخميس الموافق يوم 11 من شهر أغسطس لعام 2022، وسوف ينتهي في يوم الاثنين الموافق يوم 15 من شهر أغسطس لنفس العام، وقام عدد كبير من الطلاب بالتسجيل في التنسيق على مدار الأيام الماضية وذلك لطلاب المرحلة الأولى، كما تم الإعلان بأن تنسيق شعبة العلمي سوف يكون مقارب للعام الماضي نظرا لتقارب الدرجات بين العامين، وتنسيق شعبة العلمي علوم والعلمي رياضة سيكون بالشكل الآتي:

كلية الطب البشري سوف تأخذ من نسبة نجاح 91.4%.

كلية طب الأسنان سوف تأخذ من نسبة نجاح 89.02%.

كلية الطب البيطري سوف تأخذ من نسبة نجاح 88.2%.

كلية الصيدلة سوف تأخذ من نسبة نجاح 87.3%.

تنسيق كلية الهندسة سوف تأخذ من نسبة نجاح 84.8%.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات سوف تأخذ من نسبة نجاح 84.1%

طريقة التقديم في تنسيق الثانوية العامة لشعبة العلمي

ورغم أن أغلب الطلاب قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم إلا أنه يمكنهم تعديل الرغبات الخاصة بها قبل أن يتم غلق باب التسجيل في التنسيق، ويتم التقديم في تنسيق الثانوية العامة حتي تتمكن من تسجيل جميع رغباتك داخل الموقع الإلكتروني للالتحاق بالكلية التي تريدها، وخطوات التقديم هي: