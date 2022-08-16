نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى خصومات وعروض بنده لهذا الشهر على الكثير من المنتجات والسلع االسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر المتاجر الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من السلع الغذائية الطازجة. كما توفر قسم خاص للأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية الحديثة وكل ما يحتاج إليه المنزل السعودي بتخفيضات وخصومات هائلة. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية هنام الكثير من العروض والخصومات والتخفيضات التي يتم عرضها من هايبر بنده تمتاز هذه العروضات على الكثير من الخصومات على المنتجات السعودية سوف نقوم بعرض أكثر من ١٥ سلعة فهيا بنا نتعرف على اهم هذة العروض. عروض المنتجات الغذائية من بنده: متوفر مكعبات لحم بقري برازيلي بوزن كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

تخفيض كبير على قطع خروف نعيمي بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 68.95 ريال سعودي بدلا من 93.95 ريال سعودي.

يوجد شرائح صدور دجاج طازجة من رضوي بوزن 450 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.

متاح روستو بقري برازيلي بوزن كيلو جرام بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

متواجد سيقان دجاج من التنمية بوزن 450 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي.

متاح أرجل دجاج من التنمية بوزن 450 جرام بسعر 8.25 ريال سعودي بدلا من 11.25 ريال سعودي.

متوفر أفخاذ دجاج من التنمية بوزن 450 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلا من 10.25 ريال سعودي. خصومات البقول والحبوب: يوجد زبدة الفول السوداني ناعمة أو خشنة من قودي بوزن 510 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

خصم على عسل الرحيق الذهبي من الشفاء بوزن 500 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلا من 44.25 ريال سعودي.

متواجد مكرونة عضوية من برفيتو بوزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

متوفر لبنة كاملة الدسم من نادك بوزن 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي.

يوجد زبدة طبيعية غير مملحة من المراعي عبوة تحتوي على 3 قطع بوزن 100 جرام للقطعة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي.

متاح سكر ناعم من الأسرة بوزن 5 كيلو بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي. خصومات على لحوم الدجاج والبرجر: خصم على لحم تونا خفيف بالزيت النباتي من تريفا عدد 6 قطع بوزن 170 جرام بسعر 19.50 ريال سعودي بدلا من 33 ريال سعودي.

متوفر برجر دجاج من ساديا بوزن 1344 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي.

متاح برجر بقري من ساديا بوزن 1344 جرام بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 45.50 ريال سعودي.

يوجد شرائح دجاج بروستد كلاسيك من ساديا بوزن 750 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 38.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى خصومات وعروض بنده لهذا الشهر على الكثير من المنتجات والسلع االسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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