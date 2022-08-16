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عمر شويل - جدة كيفية استخراج تأشيرة سائق خاص ؟ حيث يتساءل العديد من المواطنين من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت بالمملكة عن الإجراءات المعتمدة للحصول على تأشيرة سائق خاص بالسعودية. حيث تسمح الحكومة بإعطاء تأشيرات قائدي السيارات للأفراد، بعد تحقق مجموعة من الشروط ودفع الرسوم المقررة حيث وضع القانون السعودي وإدارة الجوازات شروطًا معينة لاستقدام السائق الخاص، وإليكم بالسطور المقبلة كل المتعلق بشأن استخراج تأشيرة سائق خاصّ بالمملكة.

خدمة استخراج تأشيرة السائق الخاص في السعودية

عبارة عن خدمة إلكترونية تتيحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتُمكن رجال الأعمال وأصحاب المنشآت من استقدام سائق خاص من بعض الدول للعمل لديهم برخصة سائق خاص عبر منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات استقدام العمالة، وأيضًا زيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بالحقوق والواجبات.

كيفية استخراج تأشيرة سائق خاص ؟

قم بزيارة منصة مساند الرقمية.

ثم تسجيل الدخول للمنصة من خلال إدخال رقم الهويّة أو الإقامة وإدخال كلمة المرور.

ثم الضّغط على تسجيل الدّخول واختيار التّأشيرات.

حدد نوع التأشيرة المطلوبة من الخيارات المتاحة، وهنا يتم اختيار (تأشيرة سائق خاصّ).

ثم الموافقة على الشّروط والأحكام الخاصّة بإصدار تأشيرة السّائق الخاصّ.

ومن ثم الإقرار والتعهد بشروط استخراج التأشيرة.

حدد الحالة الوظيفية لطالب التأشيرة ثم انقر على البدء.

ومن ثم إدخال البيانات المطلوب بالحقول المخصصة لذلك، ورفع المرفقات المطلوبة من قبل النّظام.

ثم النقر على إصدار الفاتورة ودفع المستحقات المالية الخاصة بها.

بتلك الخطوات يتم تقديم طلب استخراج تأشيرة السائق الخاص إلكترونيًا من خلال منصة مساند.

شروط استخراج تأشيرة سائق خاص 2022