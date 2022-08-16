نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لشغل وظائف جامعة الملك خالد لعام 1444.. تعرف على الشروط والتفاصيل لشغل الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الملك خالد تعلن عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة، حيث حازت وظائف جامعة الملك خالد لعام 1444 هـ، على ترند البحث على الإنترنت، وذلك بسبب بحث الكثيرين عن الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد للعام الدراسي 1444 هـ، ونتابع الآن على موقع ثقفنى عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة ورابط التقديم كالتالي:-

فقد أعلنت جامعة الملك خالد لعام 1444 هـ، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، لحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجنسين، كما أن التقديم متاح لحملة شهادات البكالوريوس، وتوفر الجامعة رابط إليكترونيا على الموقع الخاص بالجامعة لتلقى طلبات التقديم، ونتابع الآن عرض الوظائف والتخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك خالد 1444هـ.

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك خالد

فقد أعلنت الجامعة عن عدد من التخصصات المتاح التقديم إليها في الوظائف المعلنة بجامعة الملك خالد للعام 1444 هـ، حيث أوضحت الجامعة أن الأقسام المتاحة هي كالتالي ” قانونيا – تخصص مالي – هندسة – إدارة أعمال – تخصصات طبية – تخصصات تقنية “، كما قد أعلنت الجامعة بأن هذه الوظائف ستكون بنظام العقود بدوام كامل، للجنسين وبرواتب مجزية، ونتابع الآن على موقع ثقفني في عرض الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على الدرجة العلمية المناسبة، بحيث لا تقل عن درجة البكالوريوس في مجال التخصص.

يشترط أن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا لجميع الرتب والوظائف المعلنة.

الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يزيد عمر المتقدم على 34 سنة.

وأن لا يزيد عن 44 سنة، لوظائف أستاذ مساعد.

وأن لا يزيد عن 49 سنة لوظائف أستاذ مشارك ورتبة أستاذ.

يشترط أن يتوافق تخصص المتقدم الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، مع تخصصه في مرحلة البكالوريوس.

أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية.

أن يتمتع المتقدم بلياقة صحية وبدنية.

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد لعام 1444 هـ

ويتاح التقديم لكافة المواطنين السعوديين المستوفون لكافة الاشتراطات الخاصة بالتقديم على وظائف جامعة الملك خالد، حيث متاح لحملة شهادة البكالوريوس فيما فوق من الرجال والنساء، والتقديم متاح حتى يوم الأربعاء الموافق 19 محرم لعام 1444هـ، ويكون التقديم يكون من خلال الدخول على بوابة التوظيف الإلكترونية الرسمية في الجامعة من خلال هذا الرابط التالي ” وظائف جامعة الملك خالد“.

على أن يتم تقديم طلبات التوظيف في المقر الرئيسي للجامعة من خلال النظام الإلكتروني، وتخضع الموافقة النهائية على طلبات التوظيف وتوزيع المرشحين على أقسام وكليات الجامعة بمختلف فروعها وفق الاحتياج الفعلي بعد الأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عن وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من تنظيمات متعلقة بإعادة هيكلة أقسام وكليات وتخصصات الجامعة.