نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلكترونياً.. تحديث بيانات حساب المواطن 1444 للمستفيدين وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أكثر التساؤلات المنتشرة عبر الإنترنت في الفترة الأخيرة هو كيفية تحديث بيانات حساب المواطن، حيث يعمل هذا الحساب على تقديم دعم مالي بشكل شهري للمواطنين السعوديين الفقراء والمحتاجين واليتامى وغير قادرين على تحمل أعباء الحياة والمتطلبات المتعددة، وذلك لمساندتهم على تحسين مستواهم المعيشي، ولكي تتمكن من الحصول على هذا الدعم الذي يقدم للمواطنين المتوافر فيهم الشروط المطلوبة لا بد من تحديث جميع البيانات الخاصة بك داخل حساب المواطن بشكل مستمر، وهنا سوف نعرض لكم خطوات تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين، وذلك حتى لا يتوقف الدعم لأي من المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم
تحديث بيانات حساب المواطن 1444
وقامت وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بصرف مستحقات حساب المواطن للدفعة 57 في يوم الأربعاء الماضي الموافق يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث أنه يتم صرف المستحقات بشكل شهري وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويترقب الكثير من المستفيدين صرف الدفعة 58 بالشهر المقبل، وسوف يتم صرف هذا الدعم المالي فقط للأفراد المستوفي فيهم الشروط، ولذلك فيجب على جميع المواطنين المستفيدين من الدعم التأكد من تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني وسوف نعرض لكم خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن وهي كالآتي:
- الدخول على منصة حساب المواطن الإلكترونية
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك داخل الموقع من حيث الاسم ورقم البطاقة الشخصية والرمز السري.
- بعد ذلك قم بالنقر على كلمة تحديث البيانات.
- سوف يتم عرض جميع البيانات المراد تحديثها داخل الموقع.
- كل ما عليك فعله هو الضغط على طلب تحديث البيانات.
- في النهاية قم بالضغط على زر إرسال.
شروط استحقاق دعم حساب المواطن
هناك بعض الشروط يجب توافرها لكي تتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن لعام 2022، وهذه الشروط تتخلص في:
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومقيم بأراضيها.
- يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح ما بين 35 عاما فيما فوق.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم لا يحصل على دعم من أي جهة أخرى.
- لا بد من أن يكون الفرد غير مقدم في أي سجل تجاري.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك مبالغ مالية كبيرة وأن يكون من الأشخاص المستحقين لهذا المعاش.
- يمكنك التواصل مع خدمة حساب المواطن للاستفسار عن أي معلومة من خلال هذا الرقم 19912، ومتاح الاستفسار في أي وقت ماعدا يوم الإجازة الرسمية.
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