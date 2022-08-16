نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني في المحافظات المختلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدأ الكثير من الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني في مختلف المحافظات وذلك بعد الانتهاء من أداء جميع الامتحانات في كافة المحافظات، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور الشعور بالخوف والقلق من موعد ظهور النتيجة، وذلك حتي يتمكنوا من التقديم في المدارس الثانوية بشكل سريع بعد الاستعلام عن النتيجة، وأعلن وزير التربية والتعليم أن النتيجة سوف يتم الاستعلام عنها عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حسب تعليمات الدور الأول، وهنا سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2022 عبر الإنترنت بكل سهولة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني
أعلنت مديرية التربية والتعليم في جميع محافظات مصر أن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني لعام 2022، سوف تظهر عقب الساعات القليلة القادمة بعد تمام الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات ورفعها على الإنترنت بشكل صحيح، وذلك حتي يتمكنوا من التقديم في المدارس الثانوية بنجاح، حيث وصل عدد الطلاب والطالبات الراسبين من مواد الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني إلى 38 ألف طالب وطالبة داخل محافظة القاهرة، ونسبة تصل حوالي إلى 17% من طلاب محافظة الجيزه، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى التي امتحن فيها عدد كبير من الطلاب والطالبات امتحان الدور الثاني لعام 2022.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني
ومع اقتراب الإعلان عن نتائج الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني فور ظهورها، والتي سوف تظهر عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، والذي سوف تتوفر عليه النتائج وذلك للتسهيل على الطلاب في الحصول عليها بدلا من الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية، حيث تسعى دائماً الوزارة في توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني وخاصة إعلان النتائج والتي دائما ما تشهد إقبال كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة بالطريقة الآتية:
- أولا قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم في المحافظة التي تتبعها.
- بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني لعام 2022.
- ثم ادخل اسمك ثلاثي.
- ادخل رقم الجلوس.
- بعد ذلك قم بإدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب.
- في النهاية قم بالضغط على كلمة أظهر النتيجة وانتظر بضع دقائق لتمام تحميل الموقع.
- وأخيرا سوف تظهر لك النتيجة بكامل الدرجات النهائية التي حصلت عليها من امتحانات الدور الثاني.
- بالتوفيق والنجاح للجميع.
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