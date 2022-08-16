نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي من معرفة نتائجهم منذ فترة طويلة، وبدأ الكثير من الطلاب في البحث عن رابط الاستعلام عن تنسيق المرحلة الأولى، وذلك حتي يتمكنوا من معرفة نتيجة التنسيق التي حصلوا عليها المطابقة لتنسيق هذا العام للالتحاق بالكلية والجامعة، وأعلن وزير التربية والتعليم أن نسبة نجاح طلاب وطالبات الثانوية العامة هذا العام مرتفع بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، لذلك يتساءل الجميع عن الكليات التي حصلوا عليها، وهنا سوف نعرض لكم رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحصول عليها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة



من المعروف أنه تم فتح باب التقديم لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى في يوم الخميس الموافق يوم 11 من شهر أغسطس لعام 2022، وتم قفل باب التقديم في المرحلة الأولى في يوم الإثنين الموافق يوم 15 من شهر أغسطس لعام 2022، وعلى أن يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية بداية من هذا اليوم، وقام جميع الطلاب والطالبات بتسجيل جميع رغباتهم داخل الموقع، وكما هو معروف أن نسبة نجاح طلاب وطالبات الثانوية العامة في شعبة العلمي علوم وصلت إلى 89%، ونسبة النجاح في شعبة العلمي رياضة وصلت إلى 83%، ونسبة النجاح في شعبة الأدبي وصلت إلى 64%، وذلك مقارنة بنسبة النجاح العامة لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي التي وصلت إلى 75.04% لعام 2022.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وبعد أن تم غلق باب تسجيل الرغبات لم يتبقى سوى أن يتم الإعلان عن النتائج وذلك سوف يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قام طلاب المرحلة الأولى بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني وسوف يتم إعلان النتائج قبل أن يتم فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثانية عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى، ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات خلال تلك الأيام عن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ونعرض لكم الآن خطوات الاستعلام: