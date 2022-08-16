العالم اليوم - مع "انحسار" كورونا.. أبل تحدد موعدا لعودة الموظفين للمكاتب

انتم الان تتابعون خبر مع "انحسار" كورونا.. أبل تحدد موعدا لعودة الموظفين للمكاتب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:15 صباحاً - حددت شركة أبل موعدا نهائيا لموظفيها للعودة إلى المكاتب في الخامس من سبتمبر لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

وقالت بلومبرج نيوز إن أبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة الاثنين، ستطلب من الموظفين العمل من المكاتب في أيام الثلاثاء والخميس بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.

وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كوفيد.

وفي بداية يونيو، طلب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من الموظفين العودة إلى المكاتب أو مغادرة الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين واطلعت عليها رويترز.