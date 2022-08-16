نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي بمنصة فارس Faris في المقال التالي
عمر شويل - جدة التوظيف التعاقدي، فقد كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوظيف التعاقدي لمن اجتاز المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين، علي أن يتم أداء هذه الخدمة عبر نظام فارس، وتوفر منصة فارس عدد هائل من الخدمات الإلكترونية لجميع الأفراد العاملين بالعملية التعليمية من المعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين، ويتم أداء الخدمات بشكل سريع دون الذهاب إلى مقرات عمل وزارة التعليم، وقد أكدت الوزارة علي أهمية الخدمة الخاصة بإنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي لجميع الأفراد في المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة إنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي.
إنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي
كشفت وزارة العليم عن آلية استخدام خدمة إنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي إلكترونيا، ويتم أداء الخدمة عن طريق الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: نظام فارس.
- الدخول للمنصة عبر حساب المستخدم باسم المستخدم وكلمة المرور.
- من قسم الخدمات الإلكترونية يجب أن يتم اختيار (خدمة العقود) وذلك لمن اجتاز المقابلة الشخصية.
- الضغط علي إجراء المطابقة والمقابلة من جانب اللجان.
- ثم الضغط علي إقرار البيانات الشخصية.
- يجب أن يتم التأكد من الحصول على الرخصة المهنية.
- ثم يقوم المستخدم بتحميل العقد وتوقيعه.
- بعد ذلك يتم رفع العقد.
- ثم رفع المباشرة بعد أن يتم تحديد المدير المباشر من جانب لجنة شؤون المعلمين.
وبهذه الخطوات يكون قد تم أداء جميع الإجراءات الذي تخص إنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي لأي فرد بنظام فارس.
منصة فارس تسجيل دخول
يستطيع جميع عاملي وزارة التعليم بكافة المهن التعليمية المختلفة، تسجيل دخول نظام فارس والاستفادة من كافة الخدمات بشكل إلكتروني سريع، ويتم الدخول بهذه الخطوات:
- الولوج لمنصة فارس من الرابط الآتي/ تسجيل دخول.
- اختيار الدخول عبر الخدمة الذاتية (فارس).
- تطلب المنصة إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص له.
- إدراج كلمة المرور الخاصة بكل مستخدم.
- الضغط علي تسجيل دخول المنصة، وفي حالة عدم تسجيل حساب بنظام فارس من قبل، فيمكن تسجيل حساب جديد عبر اختيار المستخدم (تسجيل حساب جديد) وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
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