نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تفعيل موقع نتائج التوجيهي الأردن 2022 للثانوية العامة الأردنية وكيفية استخراج علامات الطلاب tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 للثانوية العامة الأردن وكيفية استخراج علامات الطلاب وكيفية استخراج علامات الطلاب المدارس الحكومية للطلاب الذين يخوضون اختبارات التوجيهي الأردن لنتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 الان للعام الدراسي الحالي 2022_2023 والذي يقدر عددهم 95 الف طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكةالأردنية ، وقد تم البدء في الاختبارات للتوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي، منذ منتصف شهر يوليو الماضي ومن المقرر ان تعلن نتائج الاختبارات يوم الخميس 18 أغسسطس الجاري لعام 2022.

موعد نتائج التوجيهي 2022 الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية انعقاد مؤتمر صحفي للسيد وزير التربية والتعليم يوم الخميس المقبل الموافق 18 أب/ أغسطس الجاري لعام 2022 بشأن إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة 2022 الأردن.

ويتناول المؤتمر الصحفي إعلان أسماء الطلاب الأوائل في نتائج التوجيهي 2022 الأردن ونسبة النجاح في مختلف الفروع الدراسية للعام الدراسي المنتهي.

موعد نتائج التوجيهي الأردن 2022 الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم الأردنية إن موعد إعلان نتائج التوجيهي الثانوية العامة الأردن 2022.

سيتم رسميا بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات التي تبدأ بعد الانتهاء من كل مادة علي الفور. لكي يحصل الطلاب علي درجاتهم بعد الانتهاء من أداء الاختبارات بوقت قليل جدا ، واوضحت الوزارة ان عملية التصحيح للاختبارات تمر بتسعة مراحل لكي يتم التأكد من النتائج الخاصة بالطلاب وعدم ظلم أحد، فبتلك المراحل تصبح نسبة الخطأ في النتائج معدومة ولا يظلم احد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة التوجيهي 2022 سيتم خلال خلال المؤتمر الصحفي للوزارة المقبل.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية أنه سيتم إعلان نتائج التكميلي التوجيهي خلال النصف الأول من شهر فبراير 2022، وسط توقعات أن يتم إعلانها رسميا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إعلانها رسميا عبر موقع نتائج التوجيهي 2022 لجميع طلاب الثانوية العامة الأردنية.

اختبارات التوجيهي الأردن 2022

وتتم امتحانات التوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون، فيلتزم جميع الطلاب والمعلمين بوضع الماسكات الطبية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان لكي لا يصاب أحد بالفيروس المنتشر .

وتعد السنة التوجيهية التكميلية من اهم المراحل التعليمية لدي الطلاب في الاردن. لأنها تؤهل الطلاب الي المرحلة الجامعية وتحدد مصائرهم، لكي يلتحقوا بالجامعات التي يريدونها.

وبعد ذلك تؤهلهم للعمل بااماكن مرموقة وينخرطوا في المجتمع ، ويعملوا علي تقدمه وازدهاره.

كيفية استخراج علامات طلاب التوجيهي 2022 الأردن

خصصت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابطآ إلكترونيا لاستخراج علامات طلاب التوجيهي 2022 الأردن لكي يعرف الطلاب من خلال نتائجهم في اختبارات التوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي. وذلك عبر اتباع خطوات سهلة وبسيطة تكن علي النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية لنتائج الطلاب في التوجيهي التكميلي عبر رابط tawjihi.jo.