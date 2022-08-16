نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل منصة سلفة هو الاسرع تمويليا داخل المملكة بدون تحويل راتب ولا كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بإمكانك الحصول على تمويل سريع وبدون أي تعقيدات . لأنه أصبح الآن وفي ظل التكنولوجيا الحديثة وتطورات تلك التكنولوجيا داخل المملكة العربية السعودية . ويأتي ذلك طبقا للتطورات ورؤية المملكة 2030 . فإنه أصبح الآن من السهل الحصول على تمويل بأسرع وقت ممكن ولكن من منصة سلفة الالكترونية فقط . يمكنك الحصول على مبلغ 5000 ريال سعودي من تلك المنصة بعد التسجيل في خلال 15 دقيقة فقط من وقت التسجيل .

منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة تم انشاؤها من قبل النقد العربي السعودي والبنك المركزي السعودي . كما أن منصة سلفة كان الهدف من انطلاقها هو مساعدة كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية جراء ماحدث من انتشار فيروس كورونا المستجد في بداية 2019 . وقد جاء هذا في ظل الظروف العصيبة التي تحملها المواطنون داخل المملكة من عدم الذهاب ومباشرة أعمالهم وارتفاع الأسعار . هنا قد قررت الحكومة السعودية من خلال الادارة الحكيمة التي تدير المملكة بتوفير تلك المنصة لكي تساعد المواطنين في الحصول على قرض طارئ يصل من مبلغ 1000 ريال سعودي ويصل حتى 5000 ريال سعودي . ويأتي كل هذا في غضون ربع ساعة فقط . كما أن منصة سلفة تعتمد في كافة تمويلاتها على أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها ومع ضوابطها وأحكامها .

بخصوص طريقة التسجيل بصورة أسهل على منصة سلفة

بالنسبة لطريقة التسجيل في منصة سلفة فلا تقلق بشأن ذلك . فإن منصة سلفة في الاساس هي الاسرع والاسهل تمويليا داخل المملكة . فإن التسجيل يكون الكترونيا ومن أي مكان تتواجد به كل ما عليك فعله هو اتباع تلك الخطوات التي سوف نعرضها في السطور القادمة وسوف تتمكن بأذن الله تعالي بالتسجيل والحصول على تمويلك باسهل طريقة وكذلك بالروابط الخاصة بها .

اولا / على المواطن السعودي المتقدم للتمويل الذهاب الى موقع منصة سلفة الرسمي والضغط مباشرة عليه . ثانيا / على المتقدم السعودي أن يقوم بعد الدخول على المنصة تسجيل الدخول من خلال إدخال بياناته الخاصة به والمتمثلة في رقم الهوية ورقم الهاتف وكلمة المرور . وإدخال باقي البيانات المطلوبة بصورة صحيحة حتى تتمكن من التسجيل . ثالثا / لابد من القيام بالضغط على كلمة طلب تمويل والنقر عليها واختيار مبلغ التمويل الذي تبحث عنه ويتمكن من سد احتياجات الطارئة . وكذلك أيضا يمكنك من خلال رابط طلب تمويل هذا اختيار مدة القسط الذي تريده ويناسبك .

ما هي الشروط التي يعتمد بها في الحصول تمويل منصة سلفة

اولا لكل منصة تمويلية شروط قامت بوضعها وذلك لكي تتأكد أن هذا التمويل يذهب الى مستحقية بالصورة التي يريدها وكذلك الضوابط التي تقوم بوضعها لكي يتمكن المتقدم الحصول على التمويل في اسرع وقت وبأسهل طريقة . أما عن تلك الشروط فاننا سوف نتعرف عليها في السطور الاتية .

اولا / من يحصل على هذا التمويل لابد أن يكون مواطن سعودي الجنسية . وكذلك يجب أن يكون بصفة دائمة مقيم داخل المملكة العربية السعودية وعلى أراضيها .

ثانيا / يجب أن يكون شاغرا عملا داخل القطاعات الحكومية داخل المملكة العربية السعودي العامة وكذلك الخاصة . بحيث إذا كان عاملا بالقطاع الخاص فيجب أن يكون شغل هذا العمل لمدة تصل الى ستة اشهر على الاقل . أما إذا كان هذا المتقدم عاملا في القطاع العام فيجب أن يكون على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل

ثالثا / يجب أن يكون لديه سجل ائتماني جيد . وأن يكون الحد الأقصى راتبه 4000 ريال سعودي .

رابعا / بخصوص عمر المتقدم فقد اكدت المنصة على أن من يريد الحصول على تمويل سلفة الشخصي يجب أن يكون كامل الأهلية والتصرف . وكذلك أن يكون عمره ما بين عمر 16 عاما وحتي عمر 60 عاما .

هذا ما يخص شروط منصة سلفة والتي يجب أن تكون متوافرة في كل متقدم لكي يتمكن من الحصول عليها .نتمني بعد هذا الشرح من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني ان نكون قد وفقنا في عرضها عليكم بصورة تليق وتساعد كافة متابعينا الكرام . نتمني لكم دوام النجاح والتوفيق .