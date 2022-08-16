نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم 50 سؤال للمقابلة الشخصية ورابط منصة مسار جدار لمعرفة اسماء المرشحين لمطابقة الوظائف التعليمية 1444 eservices.masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية قائمة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 عبر منصة الوظائف التعليمية جدارة بنحو 11 ألف معلم ممارس بنظام التعاقد الرسمي لتشغيل المعلمين بعدد إجمالي 11547 مرشح ومرشحة لشغل الوظيفة من الرجال والنساء وفقا للشروط التي حددتها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، ما جعلنا نرصد رابط مسار جدارة الإلكتروني 1444 للاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية واستخراج اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 وكم راتب المعلم الممارس العاملين في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية للدرجات الأولى ومعدل الزيادات السنوية في سلم رواتب المعلمين.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 جدارة

ونستعرض لكم في موقع ثقفني رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 جدارة عبر مسار جدارة الإلكتروني وخطوات الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أمس الخميس 14 محرم الموافق 11 اغسطس 2022 عن ظهور أسماء المرشحين مبدئيًّا. وذلك لشغل 11,547 وظيفةً تعليميةً لنتائج الترشيح المبدأي والمفاضلة للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية عبر موقع نظام جدارة.

منصة مسار جدارة للوظائف التعليمية

وأوضح بيان وكالة الأنباء السعودية أن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 ظهرت عبر منصة مسار جدارة. على أن يتم استكمال المستندات المطلوبة والشروط اللازمة التي حددتها وزارة التعليم السعودية وفقا لقانون الخدمة المدنية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويجب على المرشحين في نتائج الوظائف التعليمية 1444 استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظائف التعليمية خلال الفترة من 16 إلى 27 من شهر محرم الجاري لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة.

المستندات المطلوبة لمطابقة الوظائف التعليمية 1444 جدارة

وحددت منصة جدارة الأوراق المطلوبة من المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1444 للمطايقة لشهر نحو 11.5 ألف وظيفة معلم ممارس وإداري بوزارة التعليم السعودية، وتتمثل المستندات فيما يلي:

١- أصل الهوية الوطنية .

٢- أصل وثيقة التخرج + نسخه منها.

٣- السجل الأكاديمي + نسخة منه.

٤- أصل وثيقة الدبلوم التربوي + نسخة منه.

تاريخ المطابقة من 16-1-1444 الى 27-1-1444هـ

نقاط التقييم في المقابلة الشخصية لوظائف جدارة التعليمية 1444

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية يتم إجراء مقابلة شخصية لجميع المرشحين والمرشحات لشغل وظيفة معلم ممارس في المدارس السعودية على أن تتضمن نقاط التقييم في المقابلة الشخصية لوظائف جدارة التعليمية 1444 ما يلي:-

1. السمات الشخصية.

2. الاتجاهات والقيم.

3. مهارات الاتصال والاقناع.

4. التصرف في المواقف التربوية.

5. الثقافة العامة.

أسئلة المقابلة الشخصية لوظائف التعليمية 1444

المستندات المطلوبة من المرشحين للوظائف التعليمية 1444

وحددت وزارة التعليم السعودية المستندات المطلوبة من أسماء لمرشحين للوظائف التعليمية 1444 بعد إعلان نتائج الترشيح المبدأي والمفاضلة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم ممارس وهي كالتالي:-

بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من بطاقة التخرج وصورة مصدقة عنه.

كشف الدرجات الأصلي (نسخة أكاديمية) ونسخة منه.

وثيقة الدبلوم التربوي الأصلي ونسخة طبق الأصل عنه.

كم راتب معلم ممارس 1444 في سلم الرواتب؟

ويرصد لكم موقع ثقفني سلم رواتب المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بعدما تسائل عدد من المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية 1444 حول كم راتب معلم ممارس 1444؟، ما جعلنا نرصدها في الترتيب التالي:-