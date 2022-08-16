نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج بمنصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجل الأسرة للزوج، حيث توفر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة جديدة تضاف إلى خدماتها الإلكترونية الأخري، وهي خدمة طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للزوج، ويتم تقديم الخدمة لجميع المواطنين داخل الأراضي السعودية، فهي خدمة جديدة من خلالها يتم تمكين الأفراد حديثي الزواج من طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة بشكل إلكتروني عن طريق العنوان الوطني الخاص بالمواطن، ويتم التقديم علي الخدمة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تعد واحدة من اهم المنصات الإلكترونية في المملكة نظراً لما تحتويه من خدمات إلكترونية هامة وسريعة للمواطنين، وسوف نوفر لكم رابط أداء خدمة طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة.

طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة

يتم أداء خدمة إصدار سجل الأسرة وإيصاله للعنوان الوطني الخاص بكل متقدم، عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب أن يتم الدخول إلكترونيا على منصة أبشر.

الدخول عبر تبويب (أفراد).

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص بذلك.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالدخول.

الضغط علي تسجيل الدخول.

اختيار تبويب (الخدمات الإلكترونية).

اختيار خدمة (إصدار سجل أسرة للزوج) من قائمة الخدمات المنسدلة.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بإصدار السجل سواء بيانات الزوج والزوجة وملء النموذج بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال العنوان الوطني الخاصة بالمواطن.

دفع الرسوم الخاصة بأداء الخدمة وفق طرق السداد المتاحة.

الضغط علي تأكيد التسجيل في الخدمة في منصة أبشر.

متطلبات التقديم علي الخدمة

حددت منصة أبشر بعض المتطلبات الهامة التي يجب أن تتوافر خلال التقديم علي خدمة إصدار سجل الزوج، ومن أبرز هذه المتطلبات ما يلي:

يجب توافر حساب مسجل ومفعل في منصة أبشر لكل مستفيد يرغب في أداء الخدمة.

توافر واقعة زواج واردة من جانب وزارة العدل بشكل إلكتروني.

يشترط وجود عنوان وطني مسجل للمستفيد الذي يرغب في تنفيذ هذه الخدمة.

أن يتم التقديم علي الخدمة عبر خدمات منصة أبشر الإلكترونية دون أي منصات إلكترونية أخري.

وبتوافر هذه المستندات والمتطلبات يضمن كل مواطن أداء الخدمة بشكل سريع والحصول علي الخدمة إلكترونيا دون الذهاب لمقر الأحوال المدنية.