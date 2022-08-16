نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التسكين في المسارات التخصصية 1444 عبر نظام نور.. هل المسار العام يتطلب التأكيد والموافقة؟ وما هي شروط التسكين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تفعيل رابط نتائج التسكين في المسارات التخصصية 1444 عبر حساب الطالب في نظام نور لاتخاذ القرار المناسب في قبول المسار التخصصي أو المسار العام خلال الفترة من يوم الأربعاء 12 محرم الموافق 10 أغسطس 2022 وحتى يوم الأربعاء 19 محرم 1444 الموافق يوم 17 أغسطس الجاري، في ظل تزايد التساؤلات من قبل الطلاب حول كيفية معرفة نتيجة المسار وهل يشترط الموافقة في حالة المسار العام وكيف أرفض مساري على نظام نور، ما جعلنا نرصد الإجابة على هذه التساؤلات للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتائج التسكين في المسارات التخصصية 1444.

نتائج التسكين في المسارات التخصصية 1444

وحددت وزارة التعليم خطوات الاطلاع على نتائج التسكين في المسارات التخصصية 1444 عبر موقع نظام نور الرسمي.

وأتاحت للطلاب مهلة أسبوع لتحديد موقفهم النهائي من نتائج التسكين في المسارات التعليمية على نظام نور 1444 على أن يكون أخر موعد لتحديد الموقف من المسارات يوم الأربعاء 19 محرم الجاري.

شروط تسكين الطالب في المسار التخصصي 1444

تتمثل شروط تسجيل الطلاب والطالبات في المسار التخصصي عبر موقع نظام نور الرسمي حسبما أعلنت وزارة التعليم السعودي ما يلي:-

أن يحصل الطالب على معدل 60% في السنة الأولى المشتركة.

اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة لمن يرغبون في مسار معين

لابد أن يحصل الطالب أو الطالب على 20% من درجة مقياس الميول.

كما يشترط حصوله على 20% من نتائج مواد أول ثانوي المرتبطة بالتخصص.

يتم القبول وفق عدد المقاعد المتاحة في المسار التخصصي.

أن ينجح في المواد الدراسية كافة التي لها امتداد في المسار التخصصي

كيفية معرفة نتيجة تسكين المسارات؟

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن معرفة نتيجة تسكين المسارات يتم من خلال الحساب الخاص بالطالب على موقع نظام نور وذلك من خلال الدخول إلى أيقونة تسكين المسارات.

هل المسار العام يتطلب مني التأكيد والموافقة ؟

وردًا على التساؤل الذي يشغل بال الكثير من الطلاب حول هل هل المسار العام يتطلب مني التأكيد والموافقة ؟ فإن نتيجة المسار العام لا تتطلب التأكيد والموافق من الطالب.

ولكن إذا كانت نتيجة الطالب مسار تخصصي ويرغب في الاستمرار به يجب عليه القبول والتأكيد عليه قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهي يوم الأربعاء 19 محرم حتى لا يتم تسكينه بالمسار العام.

رابط نتائج تسكين الطلاب للمسارات 1444 عبر حساب نور