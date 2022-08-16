قرار عاجل من مطار هيثرو بسبب زيادة عدد المسافرين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ شبكة "CNBC" الأمريكية، قالت سلطات المطار، يوم أمس الإثنين، إنه لا يمكن لأكثر من 100 ألف مسافر يوميًا مغادرة مطار هيثرو حتى 29 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تنتهى القيود التى تم الإعلان عنها لأول مرة فى يوليو، بعد 11 سبتمبر.

وأضافت، أن الإجراء سيدعم "رحلات ركاب أكثر موثوقية ومرونة"، مؤكدة أنه منذ فرض القيود، كان هناك عدد أقل من عمليات الإلغاء فى اللحظة الأخيرة، وكذلك تحسين فى الالتزام بالمواعيد، وأوقات انتظار أقصر للحقائب.

وقال روس بيكر، كبير المسؤولين التجاريين فى مطار هيثرو: "نريد إزالة الحد الأقصى فى أقرب وقت ممكن، ولكن لا يمكننا القيام بذلك إلا عندما نكون واثقين من أن كل شخص يعمل فى المطار لديه الموارد لتقديم الخدمة التى يستحقها ركابنا".

واصطدم نقص الموظفين بعد أكثر من عامين من جائحة "كورونا" مع زيادة كبيرة فى عدد الركاب بجميع أنحاء أوروبا هذا الصيف، مما تسبب فى طوابير طويلة وأزمات أخرى مثل فقدان الأمتعة.

وأوضحت سلطات المطار الأكثر ازدحامًا فى بريطانيا، أنه يمكن رفع الحد الأقصى مبكرًا إذا عززت عملية تحسين التوظيف، على الرغم من أن الرئيس التنفيذى جون هولاند كاى قال سابقًا إن الإجراءات قد تحتاج إلى الاستمرار حتى الصيف المقبل.