جدة - نرمين السيد - وقال شوغاييف -بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن موسكو، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حافظت على مستوى الإمدادات عند 14-15 مليار دولار سنويا.
وأوضح شوغاييف أنه خلال الفترة من عام 2017-2021، احتلت روسيا المرتبة الثانية فى صادرات الأسلحة العالمية بحصة 19%، بينما كان المركز الأول للولايات المتحدة (بحصة 39%)، والثالث لفرنسا (بحصة 11%)، والرابع للصين (بحصة 4.5%).
كما صرح شوغايف بأن روسيا تتفاوض مع دول جنوب شرق آسيا بشأن إمدادها بالسفن السطحية وإنتاجها المرخص، كما أضاف أنه، وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ارتفع الطلب على المسيرات الروسية، وعلى أنظمة الدفاع الجوى والصواريخ فائقة الدقة.
وتمثل الطائرات العسكرية أكثر من نصف الصادرات العسكرية لروسيا، حيث تابع دميترى شوغاييف أن ميانمار مهتمة كذلك بتجهيز الفرقاطات بمجمعات "شيل-1" و"بالما" الروسية، وكذلك أبراج المدفعية "AK-630".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: نفذنا خطتنا لتوريد الأسلحة عن عام 2021 بقيمة 14.6 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.