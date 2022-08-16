نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي الفترة الثالثة 1444 عبر موقع نتائج قياس برقم الهوية فقط 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي الفترة الثالثة 1444 صباح اليوم الثلاثاء 16 أغسطس عبر موقع قياس برقم الهوية فقط 1444 وفقا ما أعلن الحساب الرسمي للهيئة على حسابها في تغريدة موقع تويتر للتدوين المصغر بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب المشاركين في أداء اختبارات القدرات المعرفية الورقي الفترة الثالثة، للمتقدمين لشغل الوظائف الإدارية وترشيحات المفاضلة للتعيين في الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الراغبين في اجتياز اختبار القدرة المعرفية للحصول على الترقيات للعاملين وفقا لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ما جعلنا نرصد كافة التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية الورقية الفترة الثالثة وكيفية تسجيل الدخول إلى موقع نتائج قياس برقم الهوية 1444بدون رقم سري.

نتائج اختبار القدرة المعرفية 1444الورقية

حددت هيئة التقويم والتدريب موعد ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية 1444 الورقية للفترة الثالثة لجميع المتقدمين لأداء الاختبارات خلال الشهر الماضي، حيث يستغرق ظهور النتيجة نحو شهر من انتهاء فترة الاختبار والتي تمتد من 3 إلى 4 ساعات.

وتمتد صلاحية شهادة اختبار القدرة المعرفية لمدة 5 سنوات ويمكن التسجيل في الاختبارات أكثر من مرة بحد أقصى 7 مرات خلال 3 سنوات.

رسوم التسجيل في اختبار القدر المعرفية 1444

ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للمرة الثامنة بعد مرور 3 سنوات على التسجيل الأول.

ويحصل المتقدم للحصول على شهادة القدرات المعرفية على أعلى درجة في الاختبارات وليس أخر اختبار.

وتبلغ قيمة رسوم اختبار القدرات المعرفية الورقية 200 ريال سعودي للتسجيل المبكر، و250 ريال للتسجيل المتأخر.

وأوضحت المركز الوطني للقياس الموحد أنه سيتم تطبيق اختبار القدرات الورقي مرة واحدة في العام بداية من العام الدراسي 1444هـ، على أن يتم السماح للراغبين في التسجيل في اختبار القدرات المحوسب 4 فرص كل سنة.

ويمكن للراغبين في التسجيل لأداء اختبار القدرات المعرفية خلال المواعيد التالية:

للطلاب: الاثنين 2022/8/8م

للطالبات: الاثنين 2022/8/15م

رابط نتائج قياس برقم الهوية فقط 1444

ونستعرض لكم الخطوات اللازمة لاستخراج نتائج اختبار القدرة المعرفية عبر موقع نتائج قياس برقم الهوية فقط 1444 بدون رقم سري للمتقدمين للحصول على الشهادة كمسوغ للتعيين والحصول على ترقيات وفقا لقانون الخدمة المدنية ووزارة العمل السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:-