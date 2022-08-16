نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات تنسيق الكليات بعلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي 2022 ..تقديم تسجيل رغبات المرحلة الثانية لكليات علمي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022، منذ أن بدأت المرحلة الأولي للتنسيق لعام ٢٠٢٢ ويتساءل العديد من طلاب وطالبات المرحلة الأولي من شعبة علمي علوم، وعلمي رياضة عن تنسيق الكليات للمرحلة الأولي وخاصة كليات الطب والهندسة والصيدلة ، وتنسيق المعاهد العليا أيضا، وتختص المرحلة الأولي للتنسيق أنه جميع الكليات والمعاهد تكون متاحة أمام الطالب، ولكن يتم التصريح عن درجات القبول بالكليات بعد نهاية المرحلة الأولي، ولذك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التوقعات عن تنسيق المرحلة الأولي وخطوات التقديم من خلال مكاتب التنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2022

لقد بدء تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الاولي كحد أدني ٨٩.٠٢ للشعبة العلمية وقد بلغ عدد الطلاب لشعبة علمي علوم لعام 2022 حوالي 22475 طالب وطالبة ، وبنسبة ٨٣.١٧% للشعبة علمي رياضة، وقد بلغ عدد الطلاب للشعبة علمي رياضة 15220 طالب.

• لقد أكدت وزارة التعليم العالي أن تنسيق الكليات والمعاهد للمرحلة الأولي سوف يكون مشابهة للعام الماضي 2021 .

• وأن كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة سوف تقبل بمجموع ونسب قريبه من نسب العام الماضي للمرحلة الأولي.

• وأنه يتم التنسيق للمرحلة الأولي خلال المدة المحددة والتي من المقرر أن تنتهي يوم 15 من شهر أغسطس الجاري على أن تظهر نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي بعدها بعدة أيام.

• وأنه من المرجح أن يكون نتيجة تنسيق الكليات للمرحلة الأولى ليأتي في المقدمة كليات الطب البشري، ثم كلية طب الإسنان، وبعد ذلك كلية الصيدلة، ثم كلية العلاج الطبيعي وذلك لشعبة علمي علوم.

• أما عن شعبة علمي رياضة فأنه يأتي في المقدمة كلية هندسة قسم بترول، ثم هندسة تخطيط عمراني.

خطوات تقديم لتسجيل رغبات المرحلة الأولي لكليات علمي 2022

ونتابع معكم أهم الخطوات التي يتم من خلالها تسجيل رغبات التنسيق للمرحلة الأولي كالتالي.

• أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق.

• يدخل الطالب الاسم ورقم الجلوس.

• يقوم بعد ذلك الطالب بترتيب الرغبات وملها جميعا والتي يبلغ عددها 74 رغبة.

• ثم يقوم الطالب بعد ذلك بتأكيد الرغبات وسوف ينتهي تسجيل رغبات المرحلة الأولي مساء يوم 15 من شهر أغسطس في الساعة ال7 مساءا ولن يسمح لطلاب المرحلة الأولي بتعديل الرغبات بعد ذلك.

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