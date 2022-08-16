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عمر شويل - جدة أفضل الودائع في الكويت التي تتوافق مع شروط وتعاليم الشريعة الإسلامية، حيث أن الوديعة هي الأموال التي يتم حفظها في البنوك سواء كانت عبارة عن أموال مصرفية أو شهادات أو سندات، وتتراوح مدتها ما بين ثلاثة أسابيع إلى عشر سنوات، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نتعرف أفضل الودائع البنكية في دولة الكويت.

أفضل الودائع في الكويت 2022

هناك عدد من الودائع البنكية التي تعد من أفضل الودائع المتعارف عليها في الكويت، والتي من أبرزها فيما يلي:-

الوديعة المرنة البنك الكويتي الدولي

تعد الوديعة المرنة من فضل الودائع التي يستفيد منها العملاء في البنك الكويتي الدولي، والتي تقدم لهم مجموعة من المزايا التي من أبرزها ما يلي:-

فتح الوديعة بسهولة مع منح أرباح كل ثلاثة شهور تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى لقيمة الوديعة 2000 دينار كويتي.

بإمكان العميل سحب أو إيداع 200 دينار ومضاعفاتها في أي وقت.

عمليات الإيداع والسحب تكون بالدينار الكويتي ومتاحة طوال أيام العام.

وديعة طويلة الأمد

هي عبارة عن وديعة طويلة المدى يتمكن العميل من خلالها الحصول على أرباح ذات قيمة عالية تتوافق مع شروط الإسلام وتعاليمه، وتتضمن عدد من المزيا منها ما يلي:-

تمنح الوديعة فرصة الاستثمار الكامل بنسبة 100% ومدتها ثلاثة أعوام.

الوديعة متاحة للأفراد فقط من دون الشركات والهيئات.

يتمكن الفرد من الإيداع والسحب بالعملة الكويتية فقط وهي الدينار.

الحد الأدنى لفتح الوديعة 10 آلاف دينار، بينما الحد الأقصى 250 ألف دينار كويتي.

الوديعة الوطنية المرنة

تعد الوديعة المرنة من أفضل الودائع التي يقدمها البنك الوطني لعملائه وتحقق أرباح جيدة، ومن شروطها ما يلي:-

الحد الأدنى لعمر العميل 18 عام.

يمكن الاتفاق مع العميل أن يتم تجديد الوديعة بشكل تلقائي.

يقوم البنك بإرسال رسائل نصية للعميل على رقم الجوال تتضمن الأرباح.

وديعة السدرة الاستثمارية

تقدم هذه الوديعة من خلال بنك التمويل الكويتي ويقوم بتحديد مجالات الاستثمار التي يجدها مناسبة، ومن مزايا الوديعة ما يلي:-

الأرباح عالية ومتوافقة مع تعاليم الإسلام.

يتم توزيع الأرباح بشكل سنوي.

الحد الأدنى لفتح الوديعة 1000 دينار كويتي.

مدة الوديعة عام كامل.

وديعة الكوثر الاستثمارية

يقدم بنك التمويل الكويتي وديعة الكوثر بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتميز بالآتي:-