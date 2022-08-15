نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل الدراسة 2023.. رد وزارة التربية والتعليم على الأنباء المتداولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم بالرد على إشاعة تأجيل الدراسة للعام الجديد ٢٠٢٣ إلى أول شهر أكتوبر المقبل بعد أن كانت أخر أسبوع في شهر سبتمبر المقبل، تداول بعض الرواد المهتمين بشأن التعليم في مواقع التواصل الإجتماعي عن أخبار بصدور قرار من وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أنباء عن تأجيل العام الدراسي الجديد من أجل إنهاء الملفات المعلقة.

حقيقة تأجيل الدراسة ٢٠٢٣

ونقلاً عن مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم قد نفي المسؤولين صحة تلك الشائعات لما تردد عن تأجيل الدراسة.

وقال المسؤولون إن الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد هو نفس الموعد المحدد في الخريطة الزمنية ولا نية للتأجيل، على أن يكون موعد الدراسة للعام الجديد يوم ٢٤ من شهر سبتمبر المقبل، ولا يوجد أي نية لتغيير موعد الدراسة في العام الجديد.

وقد أعلنت الوزارة عن خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٣٣، لكافة مراحل التعليم للمدارس الخاصة و الرسمية للغات والخاصة للغات والمدارس الرسمية.

بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣

حسب الخريطة الزمنية يبدأ العام الجديد يوم السبت الموافق ٢٤ من شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وينتهي الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣، على أن يستمر لمدة ٣٥ أسبوع وتكون مدة الدراسة ٩٨ يوم الفصل الدراسي الأول و الفصل الدراسي الثاني ٩٦ يوم بعد حذف الأجازات الرسمية، وتعد فترة إمتحانات الفصل الدراسي الأول و الثاني من ضمن أيام الدراسة.

ويتم عقد الإمتحانات العملية والشفوية قبل موعد الإمتحانات النظرية بحوالى أسبوع، ويتم تخصيص آخر أسبوع من ضمن خطة توزيع مناهجة المراجعة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.