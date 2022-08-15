نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد الصناعي الثانوي بالرياض ورفحاء.. بوابة القبول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المعهد الصناعي الثانوي، فقد أعلن المعهد الصناعي الثانوي في محافظة رفحاء عن فتح باب التقديم والقبول المباشر لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم والتسجيل في برامج المعهد والانضمام إلى الأقسام الخاصة به، ويتم التقديم لكل من مرحلتي الدبلوم الصناعي الثانوي وأيضاً في البرامج الفصلية، علي أن يتم التقديم بشكل مباشر بالحضور لمقر المعهد، ويتم التقديم في المعهد وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم القبول والتسجيل من جانب المعهد، وسوف نوضح لكم آلية التقديم في المعهد الصناعي الثانوي.

المعهد الصناعي الثانوي فى رفحاء

أوضح المعهد الصناعي الثانوي، بأن القبول المباشر سوف يكون في المقر الخاص بالمعهد في عدد من التخصصات منها، دبلوم الكهرباء الصناعية، وأيضاً ميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، وقد تمت إضافة عدد من البرنامج الخاصة بالمعاهد الصناعية لمدة زمنية وهي فصل تدريبي واحد يضم عدد من البرامج مثل تشخيص الأعطال والصيانة والمكيفات، بالإضافة إلى كل من ميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

المعهد الصناعي الثانوي في الرياض

تم إتاحة القبول المباشر بالمعهد الصناعي الثانوي في الرياض، علي أن يكون القبول لخريجي الكفاءة المتوسطة، وسوف يكون بالحضور لدي مقر المعهد، ويجب إلي كل مقدم خلال التقديم أن يقوم بإحضار ما يلي:

يجب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة ثالث متوسط.

توافر أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بكل متقدم.

توافر صورتين شخصية لكل متقدم.

حضور الشخص بنفسه دون نيابة أي من الأشخاص الآخرين.

تسجيل دخول المعهد الصناعي الثانوي

يستطيع جميع المتقدمين الدخول إلكترونيا إلى منصة المعهد الصناعي الثانوي، وإجراء تسجيل دخول المنصة عبر عدد من الخطوات التي تتم علي النحو التالي: