نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل طلاب الثانوية العامة عبر موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ، من ابرز الموضوعات على الساحة فى الوقت الحالى يقوم العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور بالبحث عن مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لجميع الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث يتابع كل الطلاب كل الاخبار الخاصة بمؤشرات التنسيق المرحلة الثانية وكذلك موعد اعلان المؤشرات الثانية وموعد تسجيل الرغبات من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ومازال التسجيل فى تنسيق المرحلة الاولى يعمل حتى نهاية اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءا ومن ثم سيتم اعلان نتيجة رغبات تنسيق المرحلة الاولى من قبل وزارة التعليم العالى من على ذلك الموقع .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

الان ننشر لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز كل جديد فيما يخص امر مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث من المتوقع ان تكون الدرجات مشابهة لما كانت عليه فى العام الماضى مع اقتراب نسبة النجاح بينهم الا انه لم يأتى اي خبر مؤكد بخصوص تنسيق او مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لجميع الشعب وسيتم اعلان المؤشرات النهائية لتنسيق الجامعات المرحلة الثانية من قبل وزارة التعليم العالى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى فى خلال 3 ايام وذلك بحسب تصريح مصدر مسئول فى داخل وزارة التعليم العالى .

تسجيل رغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

سيتم الاعلان بشكل رسمى مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وعن شروط التسجيل الرغبات فى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث انه من الاكيد انه سيتم تطبيق نفس الشروط التسجيل بشكل عام على تنسيق وتسجيل رغبات المرحلة الثانية والتى يصل عددها الى 72 رغبة ويجب على كل طالب مراعاه الموقع الجغرافى المناسب له فى تسجيل الرغبات وتسجيل العدد الكامل من الرغبات ومن المتوقع ان تكون هناك كليات مقبولة فى تنسيق المرحلة الثانية مثل كليات الاداب والتجارة والحقوق سيكونوا متاحين لكل طلاب المرحلة الثانية وسيتم اعلان نتيجة التنسيق ايضا عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات .

تنسيق المرحلة الثانية للشعب الادبية والعلمية

يتابع كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور المؤشرات المتوقعة لتنسيق المرحلة الثانية للشعب الادبية والعلمية حيث من المؤكد ان تنحفض نسب درجات القبول فى الدخول الى الجامعات لكلاتا الشعبتين ومن المتوقع ان تكون نسب القبول فى شعبة العلمى ما بين 75% إلى أقل 83% بينما تكون شعبة ادبى اقل من 64% وهذه مجرد توقعات وليست نسب نهائية .