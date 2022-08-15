نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 ودرجات القبول لطلاب علمي وادبي من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 هو الطريقة التي يستطيع بها كافة الطلاب من مسجلي رغباتهم إلكترونيًا أن يطلعوا على النتيجة الخاصة بهم بعد أن حددوا الرغبات التي تتعلق بالكليات والجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها، وكل طالب وفق المجموع الكلي، وقد حدد مكتب التنسيق موقع برابط مباشر يتم من خلاله الاطلاع على النتيجة تيسيرا على الطلاب الوصول السريع إلى نتائجهم، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نوضح مزيد من المعلومات عن كيفية الاطلاع على نتيجة التقديم بمكتب التنسيق هذا العام 2021- 2022 م.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 وهو الرابط لذي قد تم تخصيصه للدخول الفوري على الموقع الخاص بالتنسيق ومتابعة كل ما يخص النتيجة، وذلك بعد أن تم التقديم وتسجيل الرغبات، وكل طالب من حقه أن يرتب الكليات التي يرغب في الالتحاق بها حيث تتوفر له أكثر من خمسة وسبعين رغبة متاحة، حيث قام الطلاب بتسجيل كل الرغبات وق ما يريدون من كليات، والالتحاق بالكلية التي تتوافق مع مجموعه الكلي، وفيما يلي نتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة التقديم بالمرحلة الأولى من التنسيق.

طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022

يسعى مختلف الطلاب الآن لمعرفة الطريقة المثلى للاطلاع على النتيجة، وفيما يلي المزيد عن خطوات الاستفسار عنها من خلال الآتي:

الخطوة الأولى تكون بالدخول الفوري من خلال الرابط الإلكتروني على الموقع الخاص بالتنسيق.

يقوم بإدخال كل ما يتم طلبه من البيانات.

رقم الجلوس يتم تدوينه، والاسم يكتب كاملا.

النقر على الزر الخاص بعرض النتيجة.

تظهر النتيجة بعد أن يرسل الطالب البيانات الخاصة به.

النقر على زر طباعة.

كما ينتظر طلاب الثانوية العامة علمي وأدبية نتيجة التنسيق المرحلة الأولي وذلك للاطمئنان علي مستقبلهم وعن الكليات التي تمت القبول بها وسوف تظهر النتيجة بعد غلق التقديم بعدد من الايام القليلة وقد كانت نسبة النجاح في القسم العلمي بنسبة 78% اي انها ارتفعت بنسبة 2 % بينما قد ارتفعت نسبة النجاح لطلاب علمي رياضة بنسبة 8.19 % بينما ارتفعت نسبة نجاح طلاب أدبي بنسبة 1.62%