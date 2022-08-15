نيوزيلندا تعتزم تدريب أفراد الجيش الأوكرانى فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ووزيرة الدفاع بينى هينارى، وقائد قوات الدفاع الجوية المارشال كيفين شورت عن هذه الخطوة بعد ظهر اليوم عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.

وذكرت الحكومة النيوزيلندية فى بيان: "تقوم نيوزيلندا بنشر كبير إضافى لـ120 من أفراد قوات الدفاع فى المملكة المتحدة للمساعدة فى تدريب الجنود الأوكرانيين، كجزء من جهد دولى لمساعدة أوكرانيا".

وفقا للحكومة، هذه هى المرة الثانية التى ترسل فيها ويلينغتون مدربين إلى المملكة المتحدة، حيث نشرت 30 جنديا لأول مرة فى مايو 2022.

وأفادت الحكومة نقلا عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها: "نحن نعلم أن إحدى الأولويات القصوى لأوكرانيا فى الوقت الحالى، هى تدريب جنودها، ونيوزيلندا فخورة بالتضامن مع عدد من الدول الأخرى للرد على هذه الدعوة".

وصرحت وزيرة الدفاع هينارى بأن التدريب سيتم فى أربعة مواقع فقط فى المملكة المتحدة، مع عدم دخول أفراد من نيوزيلندا إلى أوكرانيا.