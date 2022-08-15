بكين تحث واشنطن بالتوقف عن المس بمبدأ الصين الواحدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة التلفزيون المركزى الصينى "CGTN" عن وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "ان مبدأ الصين الواحدة هو محل إجماع عالمى فى المجتمع الدولى وهو معيار أساسى للعلاقات الدولية، كما أنه الأساس السياسى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة وتنمية العلاقات الثنائية وإن تحقيق إعادة توحيد الصين اتجاه تاريخى لا يمكن معارضته وإرادة مشتركة لا تنفصم للشعب الصينى".

من ناحية اخرى أجرى جيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان يوم الإثنين بعد أن زار المشرعون الأمريكيون المنطقة حيث نظمت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات قتالية مشتركة وتدريبات حول المياه والمجال الجوى لجزيرة تايوان.

وقال جيش التحرير الشعبى الصينى إنه سيحمى بشدة السيادة الوطنية للصين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بأى وسيلة ضرورية.