جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة التلفزيون المركزى الصينى "CGTN" عن وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "ان مبدأ الصين الواحدة هو محل إجماع عالمى فى المجتمع الدولى وهو معيار أساسى للعلاقات الدولية، كما أنه الأساس السياسى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة وتنمية العلاقات الثنائية وإن تحقيق إعادة توحيد الصين اتجاه تاريخى لا يمكن معارضته وإرادة مشتركة لا تنفصم للشعب الصينى".
من ناحية اخرى أجرى جيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان يوم الإثنين بعد أن زار المشرعون الأمريكيون المنطقة حيث نظمت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات قتالية مشتركة وتدريبات حول المياه والمجال الجوى لجزيرة تايوان.
وقال جيش التحرير الشعبى الصينى إنه سيحمى بشدة السيادة الوطنية للصين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بأى وسيلة ضرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكين تحث واشنطن بالتوقف عن المس بمبدأ الصين الواحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.