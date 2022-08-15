مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشئون القنصلية تتوجه إلى البرازيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكى للشئون القنصلية رينا بيتر، تتوجه خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى إلى البرازيل وستقوم بزيارة مدن ريو دى جانيرو وساو باولو وبرازيليا.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها نشرته على موقعها الإلكترونى، أن "رينا بيتر ستلتقى بالمسئولين الأمريكيين وتراقب العمليات القنصلية فى القنصليتين العامتين للولايات المتحدة فى ريو دى جانيرو وساو باولو". وأضاف البيان: "أنه فى برازيليا، ستلتقى بموظفى السفارة الأمريكية هناك وتقود مشاركة الولايات المتحدة فى حوار قنصلى ثنائى مع حكومة البرازيل". واختتم البيان بالقول: "خلال الحوار، ستناقش بيتر الهجرة، والجهود المبذولة للتخفيف من الاختطاف الدولى للأطفال، وقضايا التأشيرات".

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