وزير الخارجية السودانى يبحث مع السفير السعودى استقرار الأوضاع بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السودانى المكلَّف على الصادق على مع سفير السعودية بالخرطوم على بن حسن جعفر، الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، وأهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر لضمان أمن واستقرار النقل البحرى وحماية البيئة ومنع التلوث.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية -فى بيان اليوم الاثنين- أن لقاء وزير الخارجية السودانى المكلَّف بالسفير السعودى -بمقر وزارة الخارجية- تناول سبل تطوير العلاقات الثانية بين البلدين. ومن جانبه، أشاد السفير السعودى بوزير الخارجية السودانى يبحث مع السفير السعودى بالخرطوم استقرار الأوضاع بالبحر الأحمر بحث وزير الخارجية السودانى المكلَّف على الصادق على مع سفير السعودية بالخرطوم على بن حسن جعفر، الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، وأهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر لضمان أمن واستقرار النقل البحرى وحماية البيئة ومنع التلوث. وذكرت وزارة الخارجية السودانية -فى بيان اليوم الإثنين- أن لقاء وزير الخارجية السودانى المكلَّف بالسفير السعودى -بمقر وزارة الخارجية- تناول سبل تطوير العلاقات الثانية بين البلدين. ومن جانبه، أشاد السفير السعودى بمواقف السودان المساندة للمملكة، وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030". مواقف السودان المساندة للمملكة، وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030".

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