رئيس الوزراء الصومالى يبحث مع السفير الإماراتى تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أكد سفير دولة الإمارات استعداد حكومة بلاده لدعم الصومال فى مختلف المجالات الإغاثية والأمنية والاقتصادية، والتنمية والبنية التحتية.

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